Como manter o pique durante o Carnaval? Confira dicas práticas do que fazer e o que comer

Falta aproximadamente um mês para o Carnaval, mas a folia já começa a esquentar aos poucos. Com a expectativa de maratonas de festas, blocos de rua e outras programações, garantir desde já um bom condicionamento físico é o ideal para aproveitar a festividade. Esse condicionamento vai muito além da boa forma, se tratando também de saúde para manter o pique durante os dias de folia e voltar bem à rotina depois.

Sobre o preparo físico para a maratona de festas, o personal trainer e educador físico Renan Felizardo é categórico: quem já vem treinando, pelo menos, desde o ano passado, sai na frente - podem se considerar mais preparados para aproveitar os dias de Carnaval, porém, ainda há esperança para quem quer dar um gás no corpo daqui até março:

"Ainda dá tempo de se preparar, realizando atividades aeróbicas como pedalar, nadar, correr, caminhar, entre outras. E, lógico, a musculação também vai ajudar, além de não esquecer de ingerir bastante água", orienta o profissional.

Renan explica que não existe a modalidade perfeita que vai ajudar a ganhar todo o condicionamento físico necessário, muito menos em tão pouco tempo, porém, ele garante que começar é o mais importante. E, principalmente, começar algo que traga prazer:

"Cada ser humano tem um fator biológico diferente. Falo sempre para grupo de alunos que você deve realizar aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de dançar, procure aulas de dança, se gosta de futebol, pode praticar com segurança, se gosta de artes marciais, pratique lutas. O ideal é que não esqueça da musculação também, que vai auxiliar. Tenho alunos com diversos gostos e que praticam atividades diferentes. O importante é praticar atividade física, se mover com responsabilidade e, claro, se tiver ajuda de um profissional será melhor ainda", orienta.

Como manter o pique entre um bloquinho e outro?

No Carnaval, além das festas isoladas, muita gente costuma emendar de uma programação para a outra, e até mesmo de um dia para o outro. Para evitar o esgotamento do corpo, o educador físico destaca a importância do repouso, especialmente do sono. De cinco a oito horas de repouso é o ideal para esses momentos de excessão:

"Logicamente que, nesse período de folia, você pouco quer dormir, mas o ideal é não exagerar e arranjar um tempo para o descanso, dessa forma você vai aproveitar o outro dia com melhor qualidade. Dias de folia vão desgastar demais o corpo e um bom momento de sono vai ajudar a construir músculos e recuperar os tecidos (seja ossos, articulações e musculatura). Além disso, trabalhar exercícios de mobilidade e alongamento vai ajudar a evitar possíveis dores articulares durante as festas", ele ensina.

Como recuperar o corpo e voltar à rotina?

No dia depois da folia, o corpo pode estar cansado e desgastado, porém, movimentos também podem auxiliar na recuperação. "Se tratando de exercícios físicos, o alongamento e atividades de mobilidade são úteis para se evitar até possíveis lesões e é uma boa recuperação para o corpo, além de, claro, um bom descanso, pois, quando você não dorme o suficiente, pode ocasionar uma série de riscos a saúde, até mesmo hipertensão", alerta o personal.

Voltar à rotina de exercícios depois dos dias de festa é importante, mas não existe um momento padrão para isso. O tempo necessário de descanso do corpo pode variar de pessoa para pessoa, conforme explica Renan: "o fator biológico de cada um não é igual. Então, eu indico voltar fazendo uma caminhada, uma pedalada, nadar um pouco. Deixar os trabalhos de força, que seria a musculação, para o dia seguinte. Porém, vai variar de como a pessoa descansou e como seu corpo está respondendo ao estímulo".

Como preparar o corpo por meio da alimentação?

O nutricionista Leandro Leal aponta que é preciso cuidar da alimentação até antes de participar de um bloquinho de Carnaval: "evite alimentos de difícil digestibilidade. Esses que demandem mais do intestino, como alguns que tenham uma quantidade de fibras maior e alimentos pesados, como a nossa maniçoba, por exemplo. E todos aqueles conhecidos por ter serem mais pesados, pois podem provocar algum desconforto gastrointestinal", orienta.

Já a nutricionista Marina Duarte destaca sobremaneira a importância da hidratação: "é importante a gente melhorar e aumentar o consumo de água bem antes, no dia, durante e depois do bloquinho também. O álcool desidrata, então, se for consumir bebida alcoólica, é importante intercalar com água. A gente também pode melhorar a hidratação através das frutas, verduras, água de coco, sucos naturais - mas a própria água é o maior aliado nesse Carnaval, evitando a ressaca e a fadiga, principalmente por causa do calor", afirma.

Leandro Leal também assume essa posição e acrescenta que a ingestão de água também ajuda a diminuir a concentração de álcool no organismo.

Mariana Duarte é enfática ao afirmar que já ter uma rotina de alimentação balanceada ajuda a prevenir os prejuízos dos dias de festa, minimizando os danos ao organismo e favorecendo a retomada à rotina. Porém, independente do histórico da pessoa, a nutricionista orienta os cuidados sobre o que comer na véspera da maratona:

"Priorize carboidratos de qualidade, como arroz, batata, pão, pão integral, combinados com proteínas, como ovo, frango desfiado, carne moída... O carboidrato vai dar energia. Evite frituras e excesso de açúcar, que podem causar indisposição no dia seguinte ou até uma má digestão. Faça um jantar equilibrado, se o bloquinho for cedo. No dia do bloco, tente se alimentar o mais saudável possível com carboidratos, proteínas e fibras, para aumentar a saciedade. Mas também é importante o tempo para ter uma digestão", ela orienta.

A especialista ressalta a importância do café da manhã nos dias de bloquinho. Essa refeição deve conter proteínas, carboidratos, gorduras boas: pão com ovo, fruta com aveia, cafezinho estão entre os itens que são indicados. Além disso, Mariana faz um alerta: "não beber em jejum, nem sair em jejum, porque pode causar má disposição, tontura e outros sintomas indesejados".

Cuidado ao comer e beber nas festas

Durante os bloquinhos também é necessário se manter bem nutrido - diz a nutricionista: "para evitar passar mal, pode levar na pochete um melzinho - isso vai ajudar a evitar a sensação de desmaio. É importantíssima a hidratação para evitar o mal-estar, intercalando água, água de coco, isotônicos. Além disso, dá pra levar opções mais práticas para comer de três em três horas, como banana, barra de proteína, sanduíche natural e, se possível, parar para fazer um almoço".

Apesar de muita gente apostar nos energéticos para manter o pique entre uma festa e outra, a especialista faz um alerta importante: "misturar bebida alcoólica com energético pode ser perigoso, porque o energético mascara os efeitos do álcool, dando a falsa sensação de que está sóbrio. Você acaba bebendo mais álcool. Fora as calorias que contabilizam. O ideal é não misturar. Além disso, essa combinação pode sobrecarregar o coração, porque eleva a pressão arterial e aumenta a desidratação. Quem já tem uma predisposição cardíaca a arritmia não é interessante".

Mariana também cita um conjunto de alimentos que devem ficar fora do cardápio antes, durante e depois do Carnaval: "evite frituras, fast-foods ultraprocessados, com muita gordura, evite também bebidas açucaradas que vão dificultar a digestão e podem causar mal estar, principalmente misturadas com bebida alcoólica".