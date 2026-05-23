Murilo Benício chega acompanhado para assistir à peça de Gregório Duvivier no Rio de Janeiro

O ator Murilo Benício, de 54 anos, compareceu ao Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, na sexta-feira (22), para assistir à apresentação da peça O Céu da Língua, protagonizada por Gregório Duvivier. Na ocasião, o artista chegou ao local acompanhado por uma mulher.

Benício não assumiu novos relacionamentos públicos desde o término de seu namoro com Cecília Malan, correspondente internacional da TV Globo em Londres. O fim do vínculo foi abordado pela apresentadora Angélica durante a participação do ator no programa Angélica: 50 & Tanto, do canal GNT.

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O relacionamento com a jornalista teve início no fim de 2022 e foi conduzido sem exposição frequente na mídia. Em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo antes da separação, o ator detalhou a dinâmica do namoro a distância, apontando que o contato começou por interesses em comum, como a arquitetura. Segundo o relato de Benício na época, o processo de comunicação evoluiu de mensagens de texto para chamadas telefônicas ao longo de meses, devido ao fato de residirem em países diferentes, até a decisão de realizarem o primeiro encontro.