Murilo Benício declara romantismo e preferir ter apenas uma mulher: ‘Beijar só aquela boca’

O ator Murilo Benício, de 52 anos, declarou ser um verdadeiro romântico e preferir ser apaixonado por apenas uma mulher. Em entrevista ao podcast "PodPah", na última terça-feira (05), o convidado contou sobre seus relacionamentos antigos e desmentiu o estereótipo de “mulherengo”.

Já casado com as atrizes Alessandra Negrini, Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle e Débora Falabella, Benício disse sempre ter sido apaixonado por mulheres, mas de preferência, uma só.

"Nunca fui mulherengo, sempre fui muito apaixonado por mulheres, mas nunca várias. Eu sempre quis estar apaixonado por uma pessoa só. Sempre dava errado, uma hora dá errado. Pietro é romântico igual a mim. Sou o cara de ligar, ficar um tempão no telefone. Não existe mais", refletiu o ator. Com Negrini, ele teve o filho Antônio, e com Antonelli, teve Pietro.

Benício também revelou adorar ser um cara apaixonado. "Casei quatro vezes e acho muito bom. Todo o negócio de estar apaixonado é o grande barato da vida. Não importa por quem, o porquê. Eu vejo esses meninos beijando três, quatro, cinco em uma noite. Eu quero só beijar aquela boca, aquela princesa", contou aos apresentadores Igor Cavalari e Thiago Marques.

Hoje, ele vive um relacionamento à distância com a jornalista Cecília Malan. “A distância é difícil, dá muita saudade. Ao mesmo tempo, imagina você ter saudade [...] Sempre quando a gente se encontra, vai viajar, vai fazer coisa boa, vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer”, completou ele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)