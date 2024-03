Inteligência artificial ressuscita Machado de Assis e comenta possível traição de Capitu; vídeo

O escritor Machado de Assis, morto em 1908, voltou à vida no século XXI com inteligência artificial. O projeto da Academia Brasileira de Letras (ABL) é o primeiro desenvolvido para as pessoas interagirem com o avatar de escritor brasileiro. Em uma tela, que conta com microfones, os visitantes da ABL no Rio de Janeiro podem ver avatar e conversar sobre as obras e a vida pessoal do fundador e mais ilustre imortal da ABL.

O dispositivo permite à inteligência artificial ouvir, entender perguntas dos interlocutores e responder com clareza. A volta de Machado é resultado de uma tecnologia da empresa Euvatar Storyliving. O repertório intelectual da máquina foi montado por profissionais da ABL, a partir de uma ampla pesquisa envolvendo as obras do autor e estudos sobre ele. Mais de um milhão de palavras alimentam a inteligência. Veja!

VEJA MAIS

O avatar responde as perguntas dos visitantes com um sotaque paulista, como Machado de Assis. Em entrevista ao jornal O Globo, o olograma respondeu se Capitu traiu ou não Bentinho.

"Eu, como autor, deixei a dúvida no ar por meio do narrador Bentinho, que suspeita da traição de Capitu. A veracidade desse evento é deixada à interpretação do leitor, tornando-se parte da genialidade da obra o fato de que a resposta permanece subjetiva. Portanto, a questão de se Capitu traiu ou não Bentinho permanece um mistério aberto a diferentes pontos de vista e análises", diz a inteligência artificial de Machado de Assis.

A empresa gaúcha Euvatar Storyliving garante que a ressurreição digital de Machado de Assis é fruto de uma tecnologia única a nível global - a Euvatar.ai. De acordo com Flávia Peres, CEO da empresa, o diferencial é a unificação da inteligência generativa com fala, avatares 3D e busca em banco de dados em tempo real.

"Hoje temos plugins e plataformas de código aberto que permitem uma série de integrações, mas o Euvatar.aí traz um sistema próprio de pesquisa e busca em banco de dados", explica. "Significa que as pessoas poderão conversar com os avatares de forma digital e contratar esse tipo de serviço para suas empresas, tornando o atendimento mais humanizado sobretudo para pessoas de idade que não se adaptam ao uso de tecnologia", complementa.