Totens de segurança: interação entre cidadãos e Polícia reforça vigilância nas ruas

Moradores de Belém e outros municípios paraenses começaram a verificar, nesta terça-feira (21), a presença nas ruas de equipamentos que chamaram a atenção de muita gente: totens de segurança, que aproximam os cidadãos dos órgãos públicos e reforçam as ações de prevenção e combate a criminalidade. Por iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em parceria com outras pastas estaduais. A entrega de 50 totens, na manhã de hoje (21), foi presidida pelo governador do Pará, Helder Barbalho, ao lado do titular da Segup, Ualame Machado.

Essa ação envolve um investimento que conta com apoio de recursos do Governo Federal e soma R$ 9.399.456,00 por ano com a prestação de serviços. A iniciativa integra o projeto "Cidades Inteligentes", e visa fortalecer a parceria com os municípios, para potencializar as ações preventivas de segurança pública, mediante o uso intensivo de tecnologia, incluindo recursos de videomonitoramento e inteligência artificial.

O evento para marcar a entrega dos equipamentos ocorreu na Praça Princesa Isabel, no bairro do Jurunas. Esse espaço recebeu um dos equipamentos - a praça dá acesso ao porto que leva os paraenses e turistas até a Ilha do Combu.

Em foco

Na entrega dos novos equipamentos, o governador Helder Barbalho destacou a inovação e tecnologia presente nas ações de segurança que são desenvolvidas pelo Estado.

"A tecnologia é fundamental para que nós possamos ter eficácia e capacidade de enfrentar a criminalidade e, claro, aproximar os órgãos de segurança e as estratégias de segurança da população. Estes totens têm o poder oportunizar, por meio de câmeras de monitoramento, para que possamos garantir segurança neste território, mas também, com inteligência artificial, fazer leitura facial e identificar um eventual delinquente que possa estar passando e que possa gerar a informação para capturá-lo, da mesma forma, também, com as placas dos veículos", destacou o governador.

Helder Barbalho disse ainda que o novo equipamento tem acesso ao CIOp, ao 190, para reforçar a segurança da população. Dessa form, facilitando e tornando mais ágil o atendimento à ocorrência.

"Alguém que esteja passando pode teclar o botão e falar diretamente com o atendente e já ter a sua resposta, o seu serviço, a sua demanda atendida. Com isto, o Estado se estrutura e se equipa para cada vez mais para combater a criminalidade e servir a população", complementou o governador.

Agilidade

O Estado do Pará é o sexto estado brasileiro a utilizar os totens de segurança pública. Hoje a Capital conta com 18 equipamentos instalados e outros oito em Ananindeua, na Região Metropolitana. Os equipamentos estão presentes em pontos estratégicos das cidades contempladas, levando em conta os critérios de maior visibilidade e circulação pública, de forma a garantir mais agilidade nos chamados das ocorrências de urgência e emergência. Além da Região Metropolitana de Belém, os municípios de Marabá, Altamira e Santarém também receberão o equipamento.

Para o autônomo, Sávio Barros, que trabalha nas proximidades da praça Princesa Isabel, essa é uma ação que fortalece a segurança de todos. "A gente aproveita a oportunidade para parabenizar o Governo do Estado com mais essa empreitada no fortalecimento da segurança pública da capital e de todo o Pará. O equipamento facilita com que nós, que estamos sempre aqui, tenhamos mais segurança, assim como o turista, porque a gente sabe que com a vinda da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) esse fluxo vai aumentar", disse Sávio Barros.

Totem

O equipamento de videomonitoramento possui quatro câmeras fixas que permitem a visualização em 360° de toda a área onde está localizado. Uma câmera dome que permite ao operador do sistema efetuar zoom nas ações de maior interesse para a segurança pública na região, além de uma câmera frontal junto ao botão de emergência que permite ao usuário interagir, em tempo real, com o agente de segurança que está respondendo pelo chamado no Centro de Operações Integradas da SEGUP, o Ciop. O Totem conta ainda, com alarme sonoro, alto-falante de grande alcance e localizador em tempo real.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, essa facilidade da interação e aproximação da população com a segurança e do canal direto com o Centro Integrado de Operação da Segup (CIOp), além das funcionalidades dos Totens para auxiliar as equipes policias no âmbito da investigação é muito importante para todos.

"A integração e a tecnologia é sempre um viés da segurança pública do Pará. Desta forma, estamos entregando 50 totens de segurança pública com vários tipos de inteligências embarcadas: reconhecimento facial, reconhecimento de placa veicular, possibilidade do cidadão poder acionar o Ciop diretamente desse totem, além de mensagens de voz que também podem ser emitidas por esse totem, e estamos instalando o equipamento por todo o Pará. Mais cinco municípios, em princípio, receberão esses totens: Belém, Ananindeua, Altamira, Santarém e Marabá. Em uma segunda fase, outros municípios também contarão com a presença dele. Trata-se de um equipamento fantástico que poderá ajudar ainda mais a segurança pública do Pará, tanto nas ocorrências de urgência e emergência, quanto nas investigações policiais", ressaltou o titular da Segup.

Operacionalidade

O Sistema do Totem de videomonitoramento funciona por meio de um botão de emergência, que quando acionado, transmitirá a ligação diretamente para o agente que estiver operando as câmeras de dentro do Ciop. A ocorrência será registrada, e imediatamente uma equipe de policiais será deslocada até o local indicado pela vítima para o atendimento imediato.

Além disso, o Totem funciona com tecnologia de inteligência artificial embarcada, com reconhecimento facial e de placas veiculares, com possibilidade de direcionar as mensagens de acordo com o reconhecimento que as câmeras capturam, e assim auxiliar na busca de foragidos da justiça, bem como de carros roubados. Ele possui ainda um dispositivo anti vandalismo, com o acionamento de alarme a qualquer tentativa de depredação do equipamento, que também é blindado, e irá operar 24 horas por dia.

O Equipamento trabalha a visibilidade como recurso preventivo de segurança pública em pontos estratégicos, previamente selecionados, atendendo a necessidade da região. Ele pode ainda emitir alertas sonoros em situações emergenciais, permitindo à população contato direto com o CIOp.