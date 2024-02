Pará ganha 50 totens de segurança; saiba como funcionam

O Governo do Pará vai entregar, na manhã desta quarta-feira (21), os totens de videomonitoramento da segurança pública. Ao todo serão 50 equipamentos distribuídos na cidade de Belém, além das cidades de Ananindeua (região metropolitana), Altamira, Marabá e Santarém.

A iniciativa integra o projeto "Cidades Inteligentes", fortalecendo a parceria com os municípios, com o principal objetivo de potencializar as ações preventivas de segurança pública, com o uso intensivo de tecnologia, incluindo recursos de inteligência artificial. O ato de lançamento será presidido pelo governador Helder Barbalho, juntamente com os demais gestores da segurança pública do Pará, e vai ocorrer na praça Princesa Isabel, na avenida Alcindo Cacela, às 10h.

Os equipamentos serão distribuídos da seguinte forma: 14 totens na capital Belém, 12 em Ananindeua e mais 24 entre os municípios de Marabá, Altamira e Santarém, totalizando o investimento de R$ 9.399.456,00 por ano com a prestação de serviços.

Como funcionam os totens de segurança instalados em Belém e no interior do Pará?

Os totens estão instalados em pontos estratégicos das cidades contempladas conjugando os critérios de maior visibilidade e circulação pública, para garantir mais agilidade nos chamados das ocorrências de urgência e emergência, além de facilitar a circulação de informações estratégicas para a área onde o equipamento está instalado.

O equipamento trabalha a visibilidade como recurso preventivo de segurança pública em pontos estratégicos, previamente selecionados, atendendo a necessidade da região. Ele pode ainda emitir alerta sonoro em situações emergenciais, permitindo à população contato direto com o Centro de Operações da Segup (Ciop).