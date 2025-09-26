Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ticiane Pinheiro faz acordo com a filha Rafa Justus sobre possível mudança para o Rio

Estadão Conteúdo

Com a confirmação de que Cesar Tralli assumirá a bancada do Jornal Nacional em novembro, no Rio de Janeiro, a família do jornalista já discute como lidar com a nova rotina. Ticiane Pinheiro revelou que teve uma conversa franca com a filha mais velha, Rafaella Justus, de 16 anos, sobre a possibilidade de mudança.

Segundo Ticiane, a notícia foi recebida com surpresa por Rafa. "Quando o Cesar deu a notícia, a Rafa falou: 'Meu Deus, e agora a gente vai ter que se mudar?'", contou a apresentadora em entrevista à revista Quem. A jovem estuda no mesmo colégio desde os três anos de idade e está a dois anos de concluir o ensino médio.

Diante do cenário, mãe e filha combinaram duas alternativas: Rafa continuar em São Paulo com o pai, Roberto Justus, passando os fins de semana com a mãe no Rio, ou morar com Ticiane e visitar o pai nos finais de semana.

"Ela já é madura e vai decidir onde ficará. A gente combinou que ela vai estar bem em qualquer situação", explicou.

A apresentadora também elogiou o ex-marido. "O Roberto é um pai maravilhoso e eu deixo a Rafa muito à vontade para escolher. O importante é que ela esteja feliz", afirmou.

Família dividida entre duas cidades

Além de Rafa, Ticiane é mãe de Manu, de seis anos, fruto do casamento com Tralli. A apresentadora destacou que, por enquanto, apenas o jornalista se mudará de fato para o Rio. A rotina da família seguirá em São Paulo, onde Ticiane mantém compromissos profissionais.

"Claro que uma família unida quer ficar junta. Mas, neste momento, só o Cesar está indo para o Rio. Ele vai vir todo final de semana para São Paulo. Tem muitas questões para resolver ainda. Foi um susto essa mudança", disse.

Com contrato com a Record até dezembro, Ticiane comentou também os rumores de que poderia ser contratada pela Globo. A apresentadora classificou as notícias como especulações.

"Já trabalhei na Globo, no Balão Mágico e em outros projetos. Sempre fui muito bem recebida. Mas, neste momento, estou feliz na Record e quero continuar fazendo meu trabalho bem-feito, independentemente do lugar", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus

Rio

mudança
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz global; saiba quem é

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade

26.09.25 10h17

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

susto

Gracyanne Barbosa sofre acidente na Dança dos Famosos e é hospitalizada

A musa fitness se lesionou durante a apresentação de lambada, ritmo escolhido para a disputa da semana

25.09.25 22h54

CARNAVAL

Brunna Gonçalves é a nova musa da escola de samba Grande Rio após saída da Beija-Flor

O anúncio foi realizado na noite dessa quinta-feira, 25, nas redes sociais

26.09.25 10h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda