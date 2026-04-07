Guns N' Roses em Belém: tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão

A apresentação do Guns N’ Roses em Belém já mobiliza fãs na capital paraense. O show ocorre no dia 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, e faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades brasileiras.

O evento também terá apresentação da banda Raimundos como atração de abertura. A expectativa é de grande público, com abertura dos portões às 16h e início do show principal às 20h.

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Para quem pretende ir ao evento, é importante se planejar com antecedência, especialmente em relação a horários e acesso ao local. Pensando nisso, preparamos um guia definitivo com tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão.

Que horas começa o show do Guns N’ Roses em Belém?

A programação oficial do evento está dividida da seguinte forma:

Estacionamento: 14h

14h Experience: 15h30

15h30 Abertura dos portões: 16h

16h Show Raimundos: 18h30

18h30 Show principal (Guns N’ Roses): 20h

Onde será o show do Guns N' Roses?

O evento será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.

Como chegar no Mangueirão

O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:

🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci

Mantenha-se na faixa da esquerda;

No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.

🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento

O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.

Menores de idade podem ir ao show?

A classificação etária permite a entrada de pessoas entre 12 e 17 anos, desde que estejam acompanhadas dos pais ou de um responsável legal, ambos com documento de identidade.

Como funciona o estacionamento no Mangueirão?

Quem pretende ir de carro, moto ou transporte coletivo particular pode garantir vaga antecipadamente. A recomendação é realizar a compra antes do dia do evento para evitar filas e dificuldades de acesso. Os valores variam conforme o tipo de veículo:

Moto : R$ 20 + R$ 2 de taxa

: R$ 20 + R$ 2 de taxa Carro : R$ 50 + R$ 5 de taxa

: R$ 50 + R$ 5 de taxa Van : R$ 70 + R$ 7 de taxa

: R$ 70 + R$ 7 de taxa Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa

Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.

Onde comprar vagas de estacionamento?

As vagas podem ser adquiridas de duas formas:

Online: pela plataforma Bilheteria Digital

pela plataforma Bilheteria Digital Presencial: na Link Store, no Boulevard Shopping

O que levar para entrar com ingresso solidário?

Para quem comprou ingresso social ou meia solidária, é obrigatório levar 1 kg de alimento no dia do evento e apresentar na entrada. Não será aceito sal.

Quais documentos levar?

Para quem vai entrar com gratuidade garantida por lei é necessário os seguintes documentos:

Idosos: documento oficial com foto (físico ou digital com validação)

documento oficial com foto (físico ou digital com validação) Aposentados: documento com foto + comprovante do INSS ou IGEPREV

documento com foto + comprovante do INSS ou IGEPREV PCDs: documento com foto + um dos seguintes: Laudo médico legível Carteira da Secult Carteira da APPD com QR code Cartão BPC ou documento do INSS

documento com foto + um dos seguintes:

⚠️ Importante: o cordão de girassol não substitui documentação oficial.

Para quem tem direito à meia-entrada:

Estudantes: carteira estudantil válida ou ID Jovem

carteira estudantil válida ou ID Jovem Professores: carteira funcional + documento com foto

carteira funcional + documento com foto Acompanhante de PCD: deve estar junto do beneficiário

⚠️ Todos os documentos devem ser apresentados nos acessos ao evento. Fotos de documentos não serão aceitas.

O que não pode levar para o show no Mangueirão?

A organização divulgou a lista de itens proibidos:

Alimentos e bebidas de fora

Câmeras profissionais

Medicamentos sem receita

Sprays acima de 90 ml

Guarda-chuva, tripé, pau de selfie e similares

Explosivos ou inflamáveis

Pistolas de água

Cadeiras

Cartazes, panfletos e adesivos

Drones

Cigarros eletrônicos (vapes)

Objetos que possam comprometer a segurança

Fogos de artifício

Armas ou objetos cortantes

Materiais que possam causar incêndio

Animais (exceto cão-guia)

Lasers

Qual a setlist do show?

1. Welcome to The jungle

2. Mr Brownstone

3. Bad Obsession

4. Live and Let Die

5. Slither (cover vevelt)

6. Chinese Democracy

7. Pretty Tied Up

8. It's So Easy

9. Yesterdays

10. Double Talkin' Jive

11. Sabbath Bloody Sabbath (cover Black Sabbath)

12. Nothin'

13. Dead Horse

14. Perhaps

15. Civil War

16. Atlas

17. Knockin' on heaven's door

18. Slash Guitar Solo

19. Sweet Child O' Mine

20. November Rain

21. Patience

22. New Rose (Duff vocals)

23. Down on The Farm

24. Don't Cry

25. Nightrain

26. Paradise City