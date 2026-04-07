Guns N' Roses em Belém: tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão
Confira horários, ingressos, estacionamento e regras para o evento no Mangueirão
A apresentação do Guns N’ Roses em Belém já mobiliza fãs na capital paraense. O show ocorre no dia 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, e faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades brasileiras.
O evento também terá apresentação da banda Raimundos como atração de abertura. A expectativa é de grande público, com abertura dos portões às 16h e início do show principal às 20h.
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Para quem pretende ir ao evento, é importante se planejar com antecedência, especialmente em relação a horários e acesso ao local. Pensando nisso, preparamos um guia definitivo com tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão.
Que horas começa o show do Guns N’ Roses em Belém?
A programação oficial do evento está dividida da seguinte forma:
- Estacionamento: 14h
- Experience: 15h30
- Abertura dos portões: 16h
- Show Raimundos: 18h30
- Show principal (Guns N’ Roses): 20h
Onde será o show do Guns N' Roses?
O evento será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.
Como chegar no Mangueirão
O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:
🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci
- Mantenha-se na faixa da esquerda;
- No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.
🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento
- O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.
Menores de idade podem ir ao show?
A classificação etária permite a entrada de pessoas entre 12 e 17 anos, desde que estejam acompanhadas dos pais ou de um responsável legal, ambos com documento de identidade.
Como funciona o estacionamento no Mangueirão?
Quem pretende ir de carro, moto ou transporte coletivo particular pode garantir vaga antecipadamente. A recomendação é realizar a compra antes do dia do evento para evitar filas e dificuldades de acesso. Os valores variam conforme o tipo de veículo:
- Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa
- Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa
- Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa
- Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa
Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.
Onde comprar vagas de estacionamento?
As vagas podem ser adquiridas de duas formas:
- Online: pela plataforma Bilheteria Digital
- Presencial: na Link Store, no Boulevard Shopping
O que levar para entrar com ingresso solidário?
Para quem comprou ingresso social ou meia solidária, é obrigatório levar 1 kg de alimento no dia do evento e apresentar na entrada. Não será aceito sal.
Quais documentos levar?
Para quem vai entrar com gratuidade garantida por lei é necessário os seguintes documentos:
- Idosos: documento oficial com foto (físico ou digital com validação)
- Aposentados: documento com foto + comprovante do INSS ou IGEPREV
- PCDs: documento com foto + um dos seguintes:
- Laudo médico legível
- Carteira da Secult
- Carteira da APPD com QR code
- Cartão BPC ou documento do INSS
⚠️ Importante: o cordão de girassol não substitui documentação oficial.
Para quem tem direito à meia-entrada:
- Estudantes: carteira estudantil válida ou ID Jovem
- Professores: carteira funcional + documento com foto
- Acompanhante de PCD: deve estar junto do beneficiário
⚠️ Todos os documentos devem ser apresentados nos acessos ao evento. Fotos de documentos não serão aceitas.
O que não pode levar para o show no Mangueirão?
A organização divulgou a lista de itens proibidos:
- Alimentos e bebidas de fora
- Câmeras profissionais
- Medicamentos sem receita
- Sprays acima de 90 ml
- Guarda-chuva, tripé, pau de selfie e similares
- Explosivos ou inflamáveis
- Pistolas de água
- Cadeiras
- Cartazes, panfletos e adesivos
- Drones
- Cigarros eletrônicos (vapes)
- Objetos que possam comprometer a segurança
- Fogos de artifício
- Armas ou objetos cortantes
- Materiais que possam causar incêndio
- Animais (exceto cão-guia)
- Lasers
Qual a setlist do show?
1. Welcome to The jungle
2. Mr Brownstone
3. Bad Obsession
4. Live and Let Die
5. Slither (cover vevelt)
6. Chinese Democracy
7. Pretty Tied Up
8. It's So Easy
9. Yesterdays
10. Double Talkin' Jive
11. Sabbath Bloody Sabbath (cover Black Sabbath)
12. Nothin'
13. Dead Horse
14. Perhaps
15. Civil War
16. Atlas
17. Knockin' on heaven's door
18. Slash Guitar Solo
19. Sweet Child O' Mine
20. November Rain
21. Patience
22. New Rose (Duff vocals)
23. Down on The Farm
24. Don't Cry
25. Nightrain
26. Paradise City
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