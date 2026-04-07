Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guns N' Roses em Belém: tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão

Confira horários, ingressos, estacionamento e regras para o evento no Mangueirão

Hannah Franco
fonte

Guns N’ Roses em Belém: guia completo do show no Mangueirão ()

A apresentação do Guns N’ Roses em Belém já mobiliza fãs na capital paraense. O show ocorre no dia 25 de abril de 2026, no Estádio Mangueirão, e faz parte da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”, que inclui nove cidades brasileiras.

O evento também terá apresentação da banda Raimundos como atração de abertura. A expectativa é de grande público, com abertura dos portões às 16h e início do show principal às 20h.

VEJA MAIS

image Antes do Guns N' Roses, relembre 5 shows internacionais de rock em Belém 🎸
Capital paraense tem histórico de apresentações internacionais marcantes; relembre

image Guns N' Roses em Belém: palco montado no Mangueirão terá 100 toneladas
Show na capital paraense acontece dia 25 de abril e contará com estrutura internacional e abertura dos Raimundos

Para quem pretende ir ao evento, é importante se planejar com antecedência, especialmente em relação a horários e acesso ao local. Pensando nisso, preparamos um guia definitivo com tudo que você precisa saber sobre o show no Mangueirão.

Que horas começa o show do Guns N’ Roses em Belém?

A programação oficial do evento está dividida da seguinte forma:

  • Estacionamento: 14h
  • Experience: 15h30
  • Abertura dos portões: 16h
  • Show Raimundos: 18h30
  • Show principal (Guns N’ Roses): 20h

Onde será o show do Guns N' Roses?

O evento será realizado no Estádio Mangueirão, localizado na rodovia Augusto Montenegro, s/n, km 03, no bairro Mangueirão, em Belém.

Como chegar no Mangueirão

O Mangueirão possui duas entradas principais, com acessos diferenciados para motoristas:

🔹 Sentido Entroncamento → Icoaraci

  • Mantenha-se na faixa da esquerda;
  • No semáforo em frente à Alameda Mangueirinho, entre na via do BRT para acessar o estacionamento Lado A, via Alameda Mangueirinho e portão lateral.

🔹 Sentido Icoaraci → Entroncamento

  • O acesso ao estacionamento é feito normalmente pelos três portões do Lado A, na Avenida Augusto Montenegro.

Menores de idade podem ir ao show?

A classificação etária permite a entrada de pessoas entre 12 e 17 anos, desde que estejam acompanhadas dos pais ou de um responsável legal, ambos com documento de identidade.

Como funciona o estacionamento no Mangueirão?

Quem pretende ir de carro, moto ou transporte coletivo particular pode garantir vaga antecipadamente. A recomendação é realizar a compra antes do dia do evento para evitar filas e dificuldades de acesso. Os valores variam conforme o tipo de veículo:

  • Moto: R$ 20 + R$ 2 de taxa
  • Carro: R$ 50 + R$ 5 de taxa
  • Van: R$ 70 + R$ 7 de taxa
  • Ônibus: R$ 100 + R$ 10 de taxa

Nas compras presenciais, não há cobrança de taxa adicional.

Onde comprar vagas de estacionamento?

As vagas podem ser adquiridas de duas formas:

  • Online: pela plataforma Bilheteria Digital
  • Presencial: na Link Store, no Boulevard Shopping

image Guns N' Roses em Belém: venda de vagas no estacionamento do Mangueirão é liberada
Evento no Mangueirão ocorre em abril e já movimenta público em Belém

O que levar para entrar com ingresso solidário?

Para quem comprou ingresso social ou meia solidária, é obrigatório levar 1 kg de alimento no dia do evento e apresentar na entrada. Não será aceito sal.

Quais documentos levar?

Para quem vai entrar com gratuidade garantida por lei é necessário os seguintes documentos:

  • Idosos: documento oficial com foto (físico ou digital com validação)
  • Aposentados: documento com foto + comprovante do INSS ou IGEPREV
  • PCDs: documento com foto + um dos seguintes:
    • Laudo médico legível
    • Carteira da Secult
    • Carteira da APPD com QR code
    • Cartão BPC ou documento do INSS

⚠️ Importante: o cordão de girassol não substitui documentação oficial.

Para quem tem direito à meia-entrada:

  • Estudantes: carteira estudantil válida ou ID Jovem
  • Professores: carteira funcional + documento com foto
  • Acompanhante de PCD: deve estar junto do beneficiário

⚠️ Todos os documentos devem ser apresentados nos acessos ao evento. Fotos de documentos não serão aceitas.

O que não pode levar para o show no Mangueirão?

A organização divulgou a lista de itens proibidos:

  • Alimentos e bebidas de fora
  • Câmeras profissionais
  • Medicamentos sem receita
  • Sprays acima de 90 ml
  • Guarda-chuva, tripé, pau de selfie e similares
  • Explosivos ou inflamáveis
  • Pistolas de água
  • Cadeiras
  • Cartazes, panfletos e adesivos
  • Drones
  • Cigarros eletrônicos (vapes)
  • Objetos que possam comprometer a segurança
  • Fogos de artifício
  • Armas ou objetos cortantes
  • Materiais que possam causar incêndio
  • Animais (exceto cão-guia)
  • Lasers

Qual a setlist do show?

1. Welcome to The jungle
2. Mr Brownstone
3. Bad Obsession
4. Live and Let Die
5. Slither (cover vevelt)
6. Chinese Democracy
7. Pretty Tied Up
8. It's So Easy
9. Yesterdays
10. Double Talkin' Jive
11. Sabbath Bloody Sabbath (cover Black Sabbath)
12. Nothin'
13. Dead Horse
14. Perhaps
15. Civil War
16. Atlas
17. Knockin' on heaven's door
18. Slash Guitar Solo
19. Sweet Child O' Mine
20. November Rain
21. Patience
22. New Rose (Duff vocals)
23. Down on The Farm
24. Don't Cry
25. Nightrain
26. Paradise City

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Guns n' Roses

show em belém

mangueirão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MAL SÚBITO

Marido de Kelly Key sofre AVC isquêmico e está internado em Lisboa

Cantora contou nas redes sociais que sintomas iniciais foram fala enrolada e perda de coordenação

07.04.26 18h12

INTERATIVO

Programação leva inclusão e encantamento em experiência sensorial para crianças com autismo

Ação gratuita une contato com animais, ambiente adaptado e atividades sensoriais em celebração à data

07.04.26 12h27

ARTE

Artista paraense consolida parceria com Anitta ao assinar figurinos de sua nova fase visual

O estilista paraense Labô Young, natural de Icoaraci, assina o figurino da fase visual do álbum Equilibrium, da cantora Anitta

07.04.26 12h06

SAÚDE

Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

07.04.26 9h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Xamã abre o jogo sobre fim de namoro com Sophie Charlotte: 'aparecia fumando'

O ex-casal se conheceu e começou a namorar em 2024 e a atriz confirmou o fim do relacionamento em fevereiro de 2026

07.04.26 15h11

DECEPCIONOU?

Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Queixa publicada no Reclame Aqui aponta insatisfação com conteúdo anunciado em plataforma adulta

06.04.26 23h40

MAL SÚBITO

Marido de Kelly Key sofre AVC isquêmico e está internado em Lisboa

Cantora contou nas redes sociais que sintomas iniciais foram fala enrolada e perda de coordenação

07.04.26 18h12

SAÚDE

Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

07.04.26 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda