Marido de Kelly Key sofre AVC isquêmico e está internado em Lisboa

A cantora Kelly Key usou as redes sociais, no início da noite desta terça-feira (7), para informar que o marido, Mico Freitas, de 44 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) de forma súbita.

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Nos Stories do Instagram, ela relatou que os primeiros sinais apresentados foram fala enrolada e perda de coordenação no lado esquerdo do corpo. “Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença”, escreveu.

Segundo a artista, o episódio ocorreu por volta das 11h30, e o atendimento médico foi iniciado minutos depois. “[...] chegamos no hospital às 11:53. Após exames, foi confirmado um AVC isquêmico causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro”, detalhou.

Após os primeiros atendimentos, Mico passou por exames que confirmaram o diagnóstico de AVC isquêmico. Ele foi transferido entre unidades hospitalares até ser encaminhado para um hospital especializado, onde permanece internado sob acompanhamento médico. A cantora compartilhou um registro do marido em um leito hospitalar em Lisboa, em Portugal.

Kelly Key também informou que o quadro clínico é estável. “Está estável, consciente, falando e andando”, publicou, acrescentando empresário segue em fase de investigação para identificar a causa do episódio.

🧠 O que é o AVC isquêmico?

O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria cerebral, geralmente por um coágulo ou acúmulo de gordura, interrompendo o fluxo de sangue e oxigênio no cérebro. Essa interrupção pode causar danos às células cerebrais.

Entre as principais causas estão a aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, e a embolia, quando coágulos formados em outras partes do corpo — como o coração — se deslocam até o cérebro.

O que pode causar?

Fatores como hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e alterações no ritmo cardíaco estão entre os principais riscos associados ao problema. O estresse também é apontado como um fator que pode contribuir para o aumento da probabilidade de eventos cardiovasculares, incluindo o AVC.

A enxaqueca crônica também pode estar relacionada a um maior risco de ocorrência de acidente vascular cerebral.