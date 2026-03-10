Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Kelly Key denuncia vizinho médico por invasão de casas; ex-mulher relatou agressões

De acordo com relatos publicados pelo cantora, o comportamento do vizinho também tem causado apreensão principalmente entre as mulheres da região.

Gabrielle Borges
fonte

Já foram registradas denúncias contra o médico Alexandro Silveira por perturbação do sossego, calúnia e ameaça. (Reprodução)

A cantora e empresária Kelly Key e o empresário Mico Freitas usaram as redes sociais para denunciar o comportamento de um vizinho que mora no mesmo condomínio da filha do casal, localizado no bairro da Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com relatos publicados pelo casal, o comportamento do vizinho também tem causado apreensão principalmente entre as mulheres da região. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Kelly Key afirmou que o homem já protagonizou diversos episódios de agressividade no condomínio.

“Ele já entrou na casa da vizinha da frente durante a madrugada, já tentou agredir o meu pai com uma barra de ferro e já foi levado à delegacia inúmeras vezes. Também foi internado em outras ocasiões”, relatou a cantora.

Histórico de invasões

Ainda segundo a denúncia feita por Kelly Key e Mico Freitas, o médico Alexandro Silveira teria passado a apresentar comportamento imprevisível após misturar medicamentos psiquiátricos com bebidas alcoólicas.

Segundo a cantora, os episódios envolvendo o homem se tornaram frequentes e têm gerado medo entre os moradores. Em um dos episódios citados pelos vizinhos, ele teria afirmado que mantinha um relacionamento com a filha da artista.

Além disso, já foram registradas denúncias contra o médico Alexandro Silveira por perturbação do sossego, calúnia e ameaça.

VEJA MAIS

image Kelly Key assume presidência de clube de futebol em Angola e se torna pioneira no país
Cantora brasileira cofundou o Kiala FC, projeto social e esportivo que já conquistou títulos nas categorias de base


image Senado aprova projeto que criminaliza stalking
Proposta prevê pena de reclusão de seis meses a dois anos e multa, com aumento de punição, quando as vítimas forem mulheres


image Crime de Stalking: confira como identificar e denunciar a perseguição
O delito pode ocorrer dentro e fora do mundo virtual

Uma outra moradora também relatou à polícia que o homem costuma invadir propriedades dentro do condomínio e circular pelos muros das casas. Segundo ela, o comportamento ocorre mesmo após internações.

“Ele fica internado por alguns meses, mas depois assina a própria alta e volta para casa ainda pior. Hoje ele vive completamente sozinho na residência dele, que é parede com a nossa. Ele anda pelos muros das pessoas e chega a entrar nas casas”, afirmou a vizinha em depoimento.

Registros de agressão a ex-mulher

Além das denúncias feitas por vizinhos do condomínio, o médico também possui registros de ocorrências envolvendo a ex-mulher na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

De acordo com registros policiais, uma das denúncias foi feita em janeiro de 2024. Na ocasião, a ex-companheira afirmou ter sido agredida pelo médico, com quem manteve um relacionamento por 26 anos. Segundo o relato, o episódio teria sido motivado por ciúmes.

Cerca de dois meses depois, ela procurou novamente a polícia após encontrar uma arma de fogo pertencente ao médico escondida sob o travesseiro dele. Desta vez, o registro foi feito por ameaça. Em depoimento, a mulher relatou ainda que sofria violência psicológica desde o quinto ano de relacionamento. A separação do casal ocorreu no mês seguinte ao registro da ocorrência.

em 2025, após o término da relação, a ex-mulher voltou a procurar as autoridades para relatar novos episódios envolvendo o médico. O caso segue sob conhecimento das autoridades policiais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

celebridades

Kelly Key

crime de stalking
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda