VÍDEO: Kelly Key denuncia vizinho médico por invasão de casas; ex-mulher relatou agressões

A cantora e empresária Kelly Key e o empresário Mico Freitas usaram as redes sociais para denunciar o comportamento de um vizinho que mora no mesmo condomínio da filha do casal, localizado no bairro da Freguesia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com relatos publicados pelo casal, o comportamento do vizinho também tem causado apreensão principalmente entre as mulheres da região. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Kelly Key afirmou que o homem já protagonizou diversos episódios de agressividade no condomínio.

“Ele já entrou na casa da vizinha da frente durante a madrugada, já tentou agredir o meu pai com uma barra de ferro e já foi levado à delegacia inúmeras vezes. Também foi internado em outras ocasiões”, relatou a cantora.

Histórico de invasões

Ainda segundo a denúncia feita por Kelly Key e Mico Freitas, o médico Alexandro Silveira teria passado a apresentar comportamento imprevisível após misturar medicamentos psiquiátricos com bebidas alcoólicas.

Segundo a cantora, os episódios envolvendo o homem se tornaram frequentes e têm gerado medo entre os moradores. Em um dos episódios citados pelos vizinhos, ele teria afirmado que mantinha um relacionamento com a filha da artista.

Além disso, já foram registradas denúncias contra o médico Alexandro Silveira por perturbação do sossego, calúnia e ameaça.

Uma outra moradora também relatou à polícia que o homem costuma invadir propriedades dentro do condomínio e circular pelos muros das casas. Segundo ela, o comportamento ocorre mesmo após internações.

“Ele fica internado por alguns meses, mas depois assina a própria alta e volta para casa ainda pior. Hoje ele vive completamente sozinho na residência dele, que é parede com a nossa. Ele anda pelos muros das pessoas e chega a entrar nas casas”, afirmou a vizinha em depoimento.

Registros de agressão a ex-mulher

Além das denúncias feitas por vizinhos do condomínio, o médico também possui registros de ocorrências envolvendo a ex-mulher na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

De acordo com registros policiais, uma das denúncias foi feita em janeiro de 2024. Na ocasião, a ex-companheira afirmou ter sido agredida pelo médico, com quem manteve um relacionamento por 26 anos. Segundo o relato, o episódio teria sido motivado por ciúmes.

Cerca de dois meses depois, ela procurou novamente a polícia após encontrar uma arma de fogo pertencente ao médico escondida sob o travesseiro dele. Desta vez, o registro foi feito por ameaça. Em depoimento, a mulher relatou ainda que sofria violência psicológica desde o quinto ano de relacionamento. A separação do casal ocorreu no mês seguinte ao registro da ocorrência.

Já em 2025, após o término da relação, a ex-mulher voltou a procurar as autoridades para relatar novos episódios envolvendo o médico. O caso segue sob conhecimento das autoridades policiais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)