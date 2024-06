Crime de Stalking: confira como identificar e denunciar a perseguição

Cerca de 1.172 denúncias do crime de stalking foram registradas no Pará, de janeiro a 3 de junho de 2024. Dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apontam que uma média de 7 casos de stalking denunciados por dia no estado. Conforme a como identificar e saber como relatar o crime para as autoridades policiais.

O que é o Stalking?

O crime de "Stalking" é considerado uma "perseguição", com base na legislação brasileira. São pessoas ou perfis falsos que acompanham a rotina de alguém rotineiramente e ameaçam a integridade física ou psicológica das vítimas.

Como se caracteriza?

A vítima é vigiada; observada dentro ou fora do meio virtual; e constantemente incomodada pelo autor do crime.

Como saber se está sendo vítima de stalking?

O contato do autor do crime é indesejado ou agressivo;

Ele faz ameaças ou divulga injúrias;

Invade a privacidade da vítima, acessa redes sociais, e-mails e dispositivos de mensagens.

A vítima sente necessidade de privar as contas nas redes sociais, tem medo de sair de casa e costuma bloquear perfis e números de telefone.

Qual a pena para o crime de stalking?

Conforme a Polícia Civil, a pena para quem comete o crime de perseguição é de reclusão, de seis meses a dois anos, e multa.

Como denunciar?

Para denunciar o crime de stalking, basta procurar a delegacia mais próxima ou registrar uma ocorrência pela Delegacia Virtual. Reunir provas da perseguição é importante, pois elas servirão de evidência para as investigações. Em casos de emergência, a vítima deve ligar para o Disque-denúncia pelo número 181 ou falar com a assistente virtual Iara, pelo contato whatsapp: (91) 98115-9181.