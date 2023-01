Polícia prende suspeito de ameaça e stalking em Brejo Grande do Araguaia, no Pará

​Nesta quarta-feira (11), a Polícia Civil do Pará deu cumprimento a mandados de busca domiciliar e prisão preventiva expedidos contra um homem identificado como Jerry Soares de Araújo. Ele é investigado por, pelo menos, cinco crimes: ameaça, perseguição (stalking), lesão corporal leve, porte ilegal e disparo de arma de fogo.

O trabalho da equipe policial ocorreu no âmbito da Operação Tom, deflagrada no município de Brejo Grande do Araguaia, localizado a pouco mais de 100 km de Marabá, no sudeste do Estado.​​

Segundo a polícia, o suspeito foi localizado em sua própria residência e confessou os crimes, informando ainda ter trocado a arma utilizada no caso por substância entorpecente.

Após o cumprimento dos procedimentos cabíveis, o suspeito foi encaminhado à Central de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

A operação policial contou com a participação de policiais civis das delegacias de Brejo Grande do Araguaia, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia.