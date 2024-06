Débora Falabella revela que é perseguida por fã há dez anos e desabafa: 'Fico com medo'

Débora Falabella revelou que é perseguida por uma fã há dez anos. Em 2023, a atriz conseguiu obter uma medida protetiva que proibia a stalker de entrar em contato com Falabella pelas redes sociais, outros meios de comunicação, ou frequentar os mesmos lugares que Débora, mantendo uma distância de 500 metros, sob pena de prisão.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que nunca teve contato direto com a mulher e, que, a perseguição se originou de uma relação de fã, evoluindo para um comportamento obsessivo.

"É essa relação de fã. É ruim. Tem uma perseguição atrás por um trabalho que faço e pelo qual essa pessoa chega até a mim. E tem a vida dela. Ela tem uma família que pode cuidar, tem condições de ser tratada. Espero que seja. Fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir", declarou a atriz ao jornal.

Apesar da medida, a suspeito foi presa em fevereiro deste ano, em Pernambuco, por continuar perseguindo Falabella. A justiça revogou a prisão em abril após um laudo psiquiátrico diagnosticar a mulher com esquizofrenia.

"É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para ser da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela", desabafou a atriz.

Entenda

A perseguição começou em 2013, no Rio de Janeiro, quando a fã pediu uma foto a Falabella no elevador. A situação tomou um rumo preocupante quando a atriz passou a receber diversos presentes no camarim, incluindo uma carta com teor sexual. Em 2015, a stalker tentou forçar a entrada no camarim da artista no Sesc Copacabana, sendo retirada por seguranças. Em 2018, a mulher apareceu na primeira fileira de uma peça em São Paulo.

Em outro momento, a stalker criou um grupo nas redes sociais com a atriz e sua irmã, enviando várias mensagens com teor sexual. Ela chegou a ir ao apartamento de Falabella com uma mala, tentando entrar.