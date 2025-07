Kelly Key assume presidência de clube de futebol em Angola e se torna pioneira no país

A cantora Kelly Key surpreendeu os fãs ao anunciar que assumiu a presidência do Kiala FC, clube de futebol com sede em Luanda, capital de Angola. A artista, que vive no país africano desde 2022, é cofundadora do projeto ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas, com quem é casada há 21 anos.

Fundado em 2024, o Kiala FC une formação esportiva, educação e impacto social, com foco em crianças e adolescentes. Em pouco tempo, o clube já conquistou títulos relevantes nas categorias de base, como os Campeonatos Provinciais da Série B1 nas divisões Sub-17 e Sub-19, vencidos em 2025.

"Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! é sobre ocupar um lugar onde disseram que não era pra mim. Ou pior: onde muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem", completou.

Aos 41 anos, Kelly se tornou a única mulher à frente de um clube de futebol em Angola, fato que ganha ainda mais destaque diante da realidade majoritariamente masculina do setor esportivo no país e no continente africano. "Eu sigo. Firme. Presente. E no centro do campo. Porque liderança não se impõe, se constrói", afirmou.

Além de mãe de três filhos — Suzanna (25), Jaime Vitor (20) e Artur (8) —, Kelly segue mantendo sua carreira artística enquanto se dedica à presidência do clube. "Que essa vitória inspire cada mulher a acreditar que é possível ocupar todos os espaços. E que todo jovem atleta sinta que seu talento e sua história importam", finalizou.