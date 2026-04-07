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Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

O Liberal
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Rebecca King-Crews fala sobre sintomas e recuperação em entrevista (Reprodução)

Rebecca King-Crews, de 60 anos, revelou ter sido diagnosticada com a doença de Parkinson. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao programa de televisão norte-americano "Today Show", na qual ela estava acompanhada pelo marido, o ator Terry Crews. De acordo com o relato, o diagnóstico foi estabelecido em 2015, embora os sintomas tenham se manifestado pela primeira vez em 2012.

Os indícios iniciais incluíram dormência no pé esquerdo e claudicação. Na ocasião, a avaliação médica inicial atribuiu a dificuldade de locomoção à prática de exercícios físicos. Com a progressão da condição, Rebecca passou a apresentar tremores nas mãos, observados durante atividades cotidianas, como o uso de maquiagem. A confirmação da patologia ocorreu três anos após o surgimento dos primeiros sinais.

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Atualmente, Rebecca King-Crews submete-se a um tratamento aprovado recentemente nos Estados Unidos. O procedimento tem como objetivo o controle dos sintomas e, segundo a paciente, tem apresentado resultados na coordenação motora fina, permitindo que ela volte a escrever com a mão direita após um período de três anos.

Imagens exibidas pelo programa registraram o período de internação hospitalar e a presença de tremores. Rebecca afirmou estar em processo de recuperação há três meses, período em que observou evolução no quadro clínico. Casada com Terry Crews desde 1989, ela possui cinco filhos com o ator.

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