Vídeo: Ator Terry Crews e Anderson Silva anunciam luta no Brasil

Terry Crews e Anderson Silva anunciaram que vão se enfrentar no ringue. O anúncio foi feito neste sábado (18/5) pelas redes sociais e a disputa está marcada para 15 de junho.

“Certo, Anderson Silva, eu estive treinando, estou pronto. 15 de junho, eu vejo você na Fight Night, no Brasil. Dia 15 de junho, vamos lá. Anderson Silva, eu e vocês. Vamos fazer acontecer. Terry Crews aqui”, disse o ator que interpreta o personagem Julius na série "Todo Mundo Odeia o Chris" em vídeo publicado no Instagram.

Anderson Silva, conhecido como Spider, também usou stories do Instagram para responder à provocação: “Eu estou esperando por você. Estou pronto, eu me preparei para você. Estou esperando você em 15 de junho, aqui no Brasil. Até logo, meu irmão”, disse o lutador.

Ao que tudo indica, os dois se encontram no Spaten Fight Night, em São Paulo, evento que, de acordo com informações do site Meio e Mensagem, será a última luta de Anderson Silva.