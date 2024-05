Lenda do MMA e ex-campeão do UFC, Anderson Silva faz luta de despedida em junho no Brasil

Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos, Anderson Silva vai fazer a última luta da carreira no Brasil. O lutador, conhecido como "Spider", tem um duelo de boxe marcado para o dia 15 de junho, em São Paulo. De acordo com as informações, o evento será fechado, somente para convidados.

Apesar da data já está marcada, o adversário de Silva ainda não foi revelado. O evento é promovido por uma marca de cerveja. Esta será a luta de despedida de Anderson. O lutador fez boa parte de sua carreira no MMA e foi um dos maiores nomes do UFC, tendo sido campeão da organização na categoria do peso-médio por anos.

Silva teve seu reinado na divisão interrompido em 2013, quando perdeu para Chris Weidman. Até 2020, o brasileiro teve uma sequência de derrotas e venceu apenas uma das nove lutas que disputou. Com isso, o "Spider" deixou a organização e foi para os ringues, atuar como boxeador.

Desde 2021, Anderson teve três lutas, venceu duas, um por nocaute em cima de Tito Ortiz, e perdeu uma - para Jake Paul por pontos.

Como atleta de MMA, Anderson Silva tem 49 anos. O lutador acumulou 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado na carreira. O brasileiro ainda é membro do Hall da Fama do UFC e lenda do MMA mundial.