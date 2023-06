Ex-campeão do UFC, Anderson Silva vai seguir carreira como ator: 'sempre foi meu grande sonho'

Após fazer história no MMA, Anderson Silva revelou que seguirá carreira longe das artes maciais. O ex-campeão de UFC agora busca fazer sucesso como ator. Durante entrevista ao canal Combate, o "Spider" expressou felicidade em finalmente estar realizando seu grande sonho.

Recentemente, ele fez sua estreia no filme de ação "Murder City", no papel de Angus, onde tem a missão de proteger a personagem vilã. "Foi muito legal poder participar desse filme no ano passado. Agora já estamos em outro projeto, já estou filmando dois filmes simultaneamente. Esse sempre foi meu grande sonho", disse o ex-lutador.

VEJA MAIS

Nova carreira

Em entrevista, o ator revelou que vários artistas o apoiam e dão dicas sobre atuação. O ator Rodrigo Santoro é um deles. "Têm vários atores que estou em contato e estão me ajudando. As pessoas que tenho contato e estão me ajudando em tudo que me proponho a fazer, tem o Rodrigo Santoro é um cara que admiro muito e sempre que tenho alguma dúvida eu pergunto para ele, ele tem essa carreira há muitos anos nos Estados Unidos. É bom estar aprendendo, eu gosto de aprender e com eles é bom sempre", revelou.

Apesar de estar animado com sua nova caminhada, ele reconhece que ainda é 'faixa-branca' no mundo da atuação e que precisa de muito estudo e dedicação. "Faço a minha parte há anos e estou colhendo os frutos agora… É muito difícil atuar, porque tem muito da verdade", disse Anderson, famoso por suas 10 defesas de cinturão bem-sucedidas no UFC.

“Não que a luta não seja isso, mas a atuação quando você tem seu personagem, tem que estar 100% nele. As pessoas não podem confundir a pessoa com o personagem que está atuando. É um trabalho de construção e desconstrução. Eu gosto muito”, concluiu.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)