Em retorno ao Boxe, Anderson Silva impressiona em luta de oito rounds e vence ex-campeão mundial

Aposentado do MMA desde o ano passado, Anderson Silva deu provas de que pode seguir impressionando seus fãs. Neste sábado (19), em Guadalajara, no México, o “Spider” fez seu retorno ao Boxe após mais de 15 anos e, diante de Julio Cezar Chávez Jr, ex-campeão mundial da modalidade, saiu vitorioso na decisão dividida dos jurados após oito rounds de combate. No auge de seus 46 anos, o brasileiro teve grande desempenho – superando um adversário 11 anos mais novo – e mostrou que pode continuar sua trajetória na nobre arte.

O confronto teve início até certo ponto estudado, com ambos adotando uma postura mais cautelosa. No entanto, não demorou muito para Anderson Silva mostrar o estilo que o consagrou no MMA. Agressivo e provocador ao mesmo tempo, a lenda do MMA relembrou os seus tempos de auge ao abaixar a guarda em determinado momento da luta e convidar o mexicano para atacá-lo junto às cordas do ringue. O jogo psicológico, junto ao melhor preparo físico em relação ao oponente foram primordiais para o triunfo, que veio até com certo domínio, apesar dos árbitros decretarem a vitória na decisão dividida.

O Spider passou a mostrar superioridade a partir do segundo round, mas foi no terceiro e quarto assaltos que o ex-campeão peso-médio do UFC deu um verdadeiro show, absorvendo bem os golpes aplicados pelo mexicano e respondendo à altura, com combinações de cruzados, diretos e ataques no clinch, que em vários momentos forçaram Julio Cezar Chavez Jr a caminhar para trás. Nos rounds anteriores, Anderson manteve seu domínio, e ciente da vantagem que conquistou durante o confronto, passou a adotar um ritmo mais cadenciado, sem deixar de golpear, com destaque também para jabs muito bem colocados, além de precisos ataques em linha reta, que foram frustrando qualquer investida do ex-campeão mundial.

Com 77 a 75 no placar, Anderson Silva foi declarado vencedor na decisão dividida após oito rounds de luta e voltou a vencer uma luta, o que não acontecia desde fevereiro de 2017, quando derrotou Derek Brunson no UFC 208. No Boxe, vale ressaltar, o brasileiro fez sua estreia em 1998, sendo nocauteado. O retorno aconteceu sete anos depois, e em sua segunda apresentação, saiu vitorioso por nocaute.