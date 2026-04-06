Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
#if(!$m.request.preview.inPreviewMode)
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Queixa publicada no Reclame Aqui aponta insatisfação com conteúdo anunciado em plataforma adulta

Hannah Franco
fonte

Kid Bengala é alvo de reclamação por conteúdo anunciado em plataforma adulta. (Reprodução/Instagram)

Uma reclamação inusitada envolvendo o influenciador Kid Bengala chamou atenção nas redes sociais e plataformas de avaliação de serviços. Um assinante afirmou ter sido enganado ao contratar acesso a conteúdos divulgados pelo criador.

A queixa foi registrada no site Reclame Aqui, conhecido por reunir relatos de consumidores insatisfeitos. Segundo o usuário, o material disponibilizado é "propaganda enganosa" e não corresponde ao que foi anunciado nas redes sociais.

VEJA MAIS

image Saiba quem é a surfista e criadora de conteúdo adulto apontada como affair de Zé Felipe
A jovem de 24 anos acúmula mais de 611 mil seguidores no Instagram

image Ex-primeira-dama confirma perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Sou uma mulher livre'
A pré-candidata a deputada federal revelou que decidiu vender os conteúdos após terem sido vazados alguns de seus vídeos íntimos

Na publicação, o internauta afirma que decidiu assinar o serviço após ver divulgações que prometiam conteúdos específicos. No entanto, ao acessar a plataforma, disse ter encontrado materiais diferentes do esperado.

“Assinei o Privacy do Kid Bengala por ter como anuncio vídeos com novinhas lindas, incluindo a Ester Muniz, inclusive ele fala nas redes sociais pra assinar pra assistir as gravações”, relatou.

O consumidor criticou a qualidade das gravações e afirmou que não encontrou os conteúdos mencionados na divulgação.

“Após assinar, a surpresa! Vídeos antigos, pouco conteúdo, mulheres feias, péssimas gravações e nada das novinhas nem da Ester Muniz. Ou seja. você será enganado”, escreveu.

“Não percam seu tempo assinando. Nem de graça valeria a pena! Em anexo, estou mandando as fotos das propagandas”, finalizou.

O relato repercutiu entre usuários da internet, principalmente pelo teor da reclamação. O autor ainda afirmou que anexou imagens das publicidades como forma de comprovar a denúncia.

Até o momento, não há informações sobre posicionamento do influenciador em relação à queixa publicada na plataforma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Conteúdo adulto

Kid Bengala
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Bairro do Guamá recebe retorno da 'Domingueira' com shows gratuitos; confira as atrações

Evento gratuito será realizado neste domingo (12), a partir das 15h

06.04.26 17h49

VIRALIZOU

VÍDEO: Influenciadora brasileira muçulmana se rende à comida paraense: ‘Melhor comida do país’

Mariam Chami apareceu provando açaí e arroz paraense em vídeos publicados no Tik Tok

06.04.26 17h30

BAIRRISTA

Em viagem pela Itália, Alane Dias faz passeio e diz que ‘tudo no Pará é melhor’

A paraense está em viagem com o namorado Francisco Gil

06.04.26 16h41

Léo Lins traz espetáculo 'Enterrado Vivo' a Belém com críticas ao 'politicamente correto'

"Pacto de silêncio" é feito entre o humorista e o público

06.04.26 10h53

MAIS LIDAS EM CULTURA

TORCIDA

Gêmeos paraenses se confinam para BBB 25; saiba quem são

Os irmãos Homci, Diego e Tiago, passaram por todas as etapas da seleção para esta edição do reality

09.01.25 10h48

DECEPCIONOU?

Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Queixa publicada no Reclame Aqui aponta insatisfação com conteúdo anunciado em plataforma adulta

06.04.26 23h40

CULTURA

Galãs dos anos 90 aparecem sarados e agitam web; veja o antes e depois

Atores que fizeram sucesso na televisão nos anos 1990 surgem nas redes sociais com barrigas chapadas

17.07.24 9h19

Novela Turca

Novela turca 'A Noiva de Istambul': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo nome original 'İstanbullu Gelin'

12.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda