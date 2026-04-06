Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Uma reclamação inusitada envolvendo o influenciador Kid Bengala chamou atenção nas redes sociais e plataformas de avaliação de serviços. Um assinante afirmou ter sido enganado ao contratar acesso a conteúdos divulgados pelo criador.

A queixa foi registrada no site Reclame Aqui, conhecido por reunir relatos de consumidores insatisfeitos. Segundo o usuário, o material disponibilizado é "propaganda enganosa" e não corresponde ao que foi anunciado nas redes sociais.

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Na publicação, o internauta afirma que decidiu assinar o serviço após ver divulgações que prometiam conteúdos específicos. No entanto, ao acessar a plataforma, disse ter encontrado materiais diferentes do esperado.

“Assinei o Privacy do Kid Bengala por ter como anuncio vídeos com novinhas lindas, incluindo a Ester Muniz, inclusive ele fala nas redes sociais pra assinar pra assistir as gravações”, relatou.

O consumidor criticou a qualidade das gravações e afirmou que não encontrou os conteúdos mencionados na divulgação.

“Após assinar, a surpresa! Vídeos antigos, pouco conteúdo, mulheres feias, péssimas gravações e nada das novinhas nem da Ester Muniz. Ou seja. você será enganado”, escreveu.

“Não percam seu tempo assinando. Nem de graça valeria a pena! Em anexo, estou mandando as fotos das propagandas”, finalizou.

O relato repercutiu entre usuários da internet, principalmente pelo teor da reclamação. O autor ainda afirmou que anexou imagens das publicidades como forma de comprovar a denúncia.

Até o momento, não há informações sobre posicionamento do influenciador em relação à queixa publicada na plataforma.