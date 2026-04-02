Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ex-primeira-dama confirma perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Sou uma mulher livre'

A pré-candidata a deputada federal revelou que decidiu vender os conteúdos após terem sido vazados alguns de seus vídeos íntimos

Victoria Rodrigues
fonte

Ingrid Andrade é casada com Rui Fernandes Filho, ex-prefeito de Arari (MA). (Foto: Reprodução/ Instagram)

A ex-primeira-dama Ingrid Andrade, do município de Arari, no Maranhão, surpreendeu diversas pessoas ao revelar que costuma produzir e vender vídeos +18 em seu perfil criado em uma plataforma de conteúdo adulto online. A revelação foi realizada na última terça-feira (31), por meio de seu perfil no Instagram, após ela ter sido questionada por um seguidor sobre o assunto em uma caixinha de perguntas que publicou nos stories.

Na ocasião, um homem perguntou: "Você é candidata e faz conteúdo adulto? Fala sobre, sou seu fã". Em seguida, a pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil admitiu que faz os conteúdos +18 e, para a curiosidade de muitos que a acompanham pelas redes sociais, ela explicou ainda como concilia a vida dupla entre a atividade e a sua atuação política, alegando que sabe separar muito bem o pessoal do profissional.

"Gente, eu recebo várias mensagens como essas, tanto no meu direct quanto aqui nas caixinhas de perguntas, e eu não tenho nenhum problema em falar sobre. Primeiramente, eu quero dizer que a minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida profissional, no que eu tenho para agregar na política. Mas eu vou falar, porque eu sei que tem muita gente que tem essa curiosidade", disse Ingrid Andrade.

VEJA MAIS

image Dubladora de 'Dragon Ball Z' cria perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Musa dos virjão'
Dona da voz da personagem Bulma, Tânia Gaidarji, de 62 anos, disse que foi tudo planejado devido à sua imagem, que é vinculada à animação

image Modelo fatura R$ 420 mil com conteúdo adulto e diz ser virgem: 'plano de Deus'
Jovem dos EUA afirma que produz conteúdo sensual, mas pretende manter virgindade até o casamento, o que surpreende seguidores

image Jesus Luz explica como a namorada 'dá uma mãozinha' em seus conteúdos adultos: 'ela entende'
União e colaboração! Jesus Luz enfatizou que tudo é conversado abertamente com Rafaela

"Fiz do limão uma limonada"

Ao explicar com mais detalhes, Ingrid disse que é uma mulher livre para fazer o que quiser. "Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma mulher livre, eu faço da minha vida o que quero, eu só devo satisfação a uma pessoa, que é o meu marido. Então, eu não devo satisfação para umas pessoas, que não são todas, dessa sociedade hipócrita que gosta de julgar, mas continua fazendo coisas muito piores", ressaltou.

Além disso, ela explicou que a decisão de iniciar no ramo +18 foi devido ao vazamento de alguns vídeos íntimos. "Um tempo atrás, vazaram uns vídeos meus íntimos. Isso acontece com várias mulheres. Mas eu, como uma mulher visionária, que faz do limão uma limonada, resolvi criar um conteúdo adulto, onde eu posto todos os dias vídeos atualizados que, se você quiser ver, você vai ter que pagar pra ver", ironizou a pré-candidata.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ex-primeira dama

perfil

plataforma online

conteúdo adulto

+18

conteúdo 18+
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda