Ex-primeira-dama confirma perfil em plataforma de conteúdo adulto: 'Sou uma mulher livre'

A ex-primeira-dama Ingrid Andrade, do município de Arari, no Maranhão, surpreendeu diversas pessoas ao revelar que costuma produzir e vender vídeos +18 em seu perfil criado em uma plataforma de conteúdo adulto online. A revelação foi realizada na última terça-feira (31), por meio de seu perfil no Instagram, após ela ter sido questionada por um seguidor sobre o assunto em uma caixinha de perguntas que publicou nos stories.

Na ocasião, um homem perguntou: "Você é candidata e faz conteúdo adulto? Fala sobre, sou seu fã". Em seguida, a pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil admitiu que faz os conteúdos +18 e, para a curiosidade de muitos que a acompanham pelas redes sociais, ela explicou ainda como concilia a vida dupla entre a atividade e a sua atuação política, alegando que sabe separar muito bem o pessoal do profissional.

"Gente, eu recebo várias mensagens como essas, tanto no meu direct quanto aqui nas caixinhas de perguntas, e eu não tenho nenhum problema em falar sobre. Primeiramente, eu quero dizer que a minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida profissional, no que eu tenho para agregar na política. Mas eu vou falar, porque eu sei que tem muita gente que tem essa curiosidade", disse Ingrid Andrade.

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"Fiz do limão uma limonada"

Ao explicar com mais detalhes, Ingrid disse que é uma mulher livre para fazer o que quiser. "Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma mulher livre, eu faço da minha vida o que quero, eu só devo satisfação a uma pessoa, que é o meu marido. Então, eu não devo satisfação para umas pessoas, que não são todas, dessa sociedade hipócrita que gosta de julgar, mas continua fazendo coisas muito piores", ressaltou.

Além disso, ela explicou que a decisão de iniciar no ramo +18 foi devido ao vazamento de alguns vídeos íntimos. "Um tempo atrás, vazaram uns vídeos meus íntimos. Isso acontece com várias mulheres. Mas eu, como uma mulher visionária, que faz do limão uma limonada, resolvi criar um conteúdo adulto, onde eu posto todos os dias vídeos atualizados que, se você quiser ver, você vai ter que pagar pra ver", ironizou a pré-candidata.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)