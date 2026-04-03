Saiba quem é a surfista e criadora de conteúdo adulto apontada como affair de Zé Felipe

O cantor Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais na última quinta-feira (2) após publicar um vídeo em que aparece dançando colado com uma “morena misteriosa”. O conteúdo foi divulgado como parte da divulgação de sua nova música, “Ruim de Coração”, que faz referência ao tecnobrega.

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Apesar de o vídeo ter sido publicado com a imagem parcialmente borrada, internautas rapidamente passaram a analisar os detalhes e apontaram que a mulher seria Luiza Marquesa, surfista de 24 anos e criadora de conteúdo adulto.

Quem é Luiza Marquesa?

Ela acumula mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Além do esporte, ela também atua como modelo e criadora de conteúdo adulto, compartilhando com o público registros do dia a dia, viagens e momentos ligados ao estilo de vida.

A influenciadora costuma dividir conteúdos pessoais e profissionais, o que contribuiu para o crescimento de sua base de seguidores nos últimos anos.

Relação com Virginia Fonseca chama atenção

Outro ponto que chamou a atenção dos internautas foi a relação de admiração de Luiza por Virginia Fonseca, ex-companheira de Zé Felipe.

Usuários resgataram publicações antigas em que a influenciadora demonstrava entusiasmo ao ser notada por Virginia nas redes sociais. “Só lembro daquele vídeo dela super feliz que tinha sido notada pela Virginia”, comentou um internauta.

“Essa aí é fã da Virginia assumida, tanto que quando a Virginia republicou um vídeo dela, a mesma postou comemorando que tinha sido notada”, destacou outro.

Além disso, seguidores também observaram que Luiza segue Virginia nas redes sociais, mas não acompanha o cantor.