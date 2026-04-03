Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Saiba quem é a surfista e criadora de conteúdo adulto apontada como affair de Zé Felipe

A jovem de 24 anos acúmula mais de 611 mil seguidores no Instagram

O Liberal
fonte

A surfista Luiza Marquesa (Reprodução/ Instagram)

O cantor Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais na última quinta-feira (2) após publicar um vídeo em que aparece dançando colado com uma “morena misteriosa”. O conteúdo foi divulgado como parte da divulgação de sua nova música, Ruim de Coração”, que faz referência ao tecnobrega.

VEJA MAIS

image Ex de suposta affair de Zé Felipe descobre que 'fila andou' durante live e reage; vídeo
Luiza Marquesa havia anunciado término do relacionamento dias antes

image Zé Felipe lança single 'Ruim de Coração' com referência ao tecnobrega; ouça
Cantor divulga novo single inspirado no ritmo paraense

image Vaga de babá de R$ 18,5 mil para filho de Virginia Fonseca já foi preenchida
Mãe da influenciadora esclareceu nas redes sociais que a família não está mais contratando para cuidar do bebê José Leonardo

Apesar de o vídeo ter sido publicado com a imagem parcialmente borrada, internautas rapidamente passaram a analisar os detalhes e apontaram que a mulher seria Luiza Marquesa, surfista de 24 anos e criadora de conteúdo adulto

Quem é Luiza Marquesa?

Ela acumula mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Além do esporte, ela também atua como modelo e criadora de conteúdo adulto, compartilhando com o público registros do dia a dia, viagens e momentos ligados ao estilo de vida.

A influenciadora costuma dividir conteúdos pessoais e profissionais, o que contribuiu para o crescimento de sua base de seguidores nos últimos anos.

Relação com Virginia Fonseca chama atenção

Outro ponto que chamou a atenção dos internautas foi a relação de admiração de Luiza por Virginia Fonseca, ex-companheira de Zé Felipe.

Usuários resgataram publicações antigas em que a influenciadora demonstrava entusiasmo ao ser notada por Virginia nas redes sociais. “Só lembro daquele vídeo dela super feliz que tinha sido notada pela Virginia”, comentou um internauta. 

“Essa aí é fã da Virginia assumida, tanto que quando a Virginia republicou um vídeo dela, a mesma postou comemorando que tinha sido notada”, destacou outro.

Além disso, seguidores também observaram que Luiza segue Virginia nas redes sociais, mas não acompanha o cantor.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

zé felipe

affair de zé felipe

luiza marquesa

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

02.04.26 15h18

será?

Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial

A previsão é de que o programa comece às 23h10

05.04.26 19h52

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

EXCLUSIVIDADE

Ménage e violência: entenda o que ocorreu com ex-marido de Nicole Bahls em Belém

Vítima conversou com exclusividade com o oliberal.com e detalhou tudo o que ocorreu em um hotel de luxo com Marcelo Bimbi.

25.10.22 12h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda