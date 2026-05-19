Fabiana Karla revela como perdeu 19 kg aos 50 anos; veja antes e depois

A atriz Fabiana Karla revelou que perdeu 19 kg e detalhou o processo de emagrecimento que a levou dos 97 kg aos 78 kg. Aos 50 anos, a artista afirmou que decidiu priorizar a saúde e comemora a nova fase. Confira abaixo o antes e depois.

As imagens com o antes e depois da atriz mostram a transformação física após a perda de peso, resultado de um processo iniciado quando ela tinha 48 anos.

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Segundo a atriz, o emagrecimento ocorreu com acompanhamento nutricional, dieta, vitaminas e aminoácidos. Ela ressaltou que não utilizou medicamentos injetáveis durante a fase inicial do processo.

"É importante frisar que escolhi, aos 48 anos (em 2023), começar um movimento para que pudesse estar bem aos 50. Sempre acreditei que a minha mente poderia acompanhar o meu corpo. Foi quando comecei no método SEVEN (que combina teste genético, aminoácidos exclusivos e acompanhamento nutricional)", contou.

Após alcançar o novo peso, Fabiana passou a usar medicação injetável por recomendação médica para controle da insulina e para evitar o efeito rebote.

Conifra o antes e depois de Fabiana Karla:

Legenda (Edição O Liberal)