Vaga de babá de R$ 18,5 mil para filho de Virginia Fonseca já foi preenchida

A vaga de babá para cuidar de José Leonardo, filho caçula da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, já foi preenchida. A informação foi confirmada pela mãe da influenciadora, Margareth Serrão, após a repercussão sobre a oportunidade de trabalho com salário de R$ 18,5 mil.

Nos últimos dias, a contratação ganhou grande atenção nas redes sociais e, diante do volume de mensagens de interessados na vaga, Margareth usou os stories do Instagram para avisar que a família não está mais em busca de profissionais. “Estou recebendo muito direct e muitas mensagens no WhatsApp”, afirmou.

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No vídeo publicado nas redes sociais, Margareth explicou que a contratação já foi concluída e que, no momento, não há novas oportunidades abertas para trabalhar com a família.

“Então, eu vim aqui esclarecer para vocês que não, já foi contratado. Nós não estamos precisando mais no momento. As que precisavam contratar, já contratou, já está tudo fechado”, disse.

Ela também agradeceu o interesse das pessoas que entraram em contato após a divulgação da notícia. "Eu agradeço muito as mensagens de vocês, a intenção de vocês, mas não estamos mais, já está preenchida a vaga, tá bom? Aí quando tiver uma outra vaga, a gente coloca, mas no momento não, já está tudo certo, tá? Obrigada por tudo", completou.

Vaga repercutiu pelo valor do salário e requisitos

A oportunidade chamou atenção principalmente pelo valor da remuneração, considerado acima da média para a função. A contratação ocorreu após a saída da antiga babá do bebê, conhecida como “Tia Vil”, que deixou recentemente o trabalho com a família. A nova profissional passou a integrar a equipe responsável por auxiliar nos cuidados com os três filhos do casal, especialmente o caçula José Leonardo.

De acordo com informações divulgadas anteriormente, a vaga exigia qualificação profissional e disponibilidade para acompanhar a rotina da família, que costuma realizar viagens frequentes. Entre os principais requisitos estavam:

Formação superior em Enfermagem

Experiência comprovada na área

Passaporte válido

Disponibilidade para viagens internacionais

A exigência do passaporte estava relacionada aos compromissos profissionais e viagens frequentes de Virginia Fonseca e Zé Felipe, que costumam se deslocar para diferentes destinos dentro e fora do Brasil.