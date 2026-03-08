Capa Jornal Amazônia
Virgínia fala que Carnaval ‘não compensa’ financeiramente: ‘Faço por amor’

A Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio destacou, em entrevista, que não se arrepende da participação

Lívia Ximenes
Virgínia permanece como Rainha de Bateria da Grande Rio em 2027 (Reprodução)

A influenciadora Virgínia Fonseca, Rainha da Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, revelou que, no quesito financeiro, não compensa participar do Carnaval. Durante entrevista ao Boa Noite, Brasil, com o jornalista César Filho, ela também destacou que, apesar do cansaço, não se arrepende. Virgínia teve o contrato renovado com a escola de samba para 2027.

“Faço por amor, financeiramente não compensa”, disse a influenciadora. Para ela, todo o esforço e tudo que passou valeu a pena. “Foi muito cansativo, mas não me arrependo de absolutamente nada”, contou.

Desde que foi anunciada no posto até o pós-desfile, Virgínia foi criticada. Durante a apresentação na Marquês de Sapucaí, a influenciadora passou por problemas com a fantasia. Sobre os muitos comentários que leu e ouviu, ela foi clara: “Algumas [críticas] eu absorvi porque são construtivas. Não mudaria nada.”

Para 2027, Virgínia disse que fará muitas coisas diferentes. Esse ano, segundo a influenciadora, serviu de aprendizado. “A gente aprende com tudo que a gente passa. Tenho que passar para aprender”, afirmou.

Palavras-chave

Virgínia Fonseca

Rainha de Bateria Grande Rio

carnaval

Celebridades
