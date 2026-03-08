Virgínia fala que Carnaval ‘não compensa’ financeiramente: ‘Faço por amor’
A Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio destacou, em entrevista, que não se arrepende da participação
A influenciadora Virgínia Fonseca, Rainha da Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, revelou que, no quesito financeiro, não compensa participar do Carnaval. Durante entrevista ao Boa Noite, Brasil, com o jornalista César Filho, ela também destacou que, apesar do cansaço, não se arrepende. Virgínia teve o contrato renovado com a escola de samba para 2027.
VEJA MAIS
“Faço por amor, financeiramente não compensa”, disse a influenciadora. Para ela, todo o esforço e tudo que passou valeu a pena. “Foi muito cansativo, mas não me arrependo de absolutamente nada”, contou.
Desde que foi anunciada no posto até o pós-desfile, Virgínia foi criticada. Durante a apresentação na Marquês de Sapucaí, a influenciadora passou por problemas com a fantasia. Sobre os muitos comentários que leu e ouviu, ela foi clara: “Algumas [críticas] eu absorvi porque são construtivas. Não mudaria nada.”
Para 2027, Virgínia disse que fará muitas coisas diferentes. Esse ano, segundo a influenciadora, serviu de aprendizado. “A gente aprende com tudo que a gente passa. Tenho que passar para aprender”, afirmou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA