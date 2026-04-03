Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ex de suposta affair de Zé Felipe descobre que 'fila andou' durante live e reage; vídeo

Luiza Marquesa havia anunciado término do relacionamento dias antes

O Liberal
fonte

Ex de Luiza Marquesa (no meio) descobre suposta relação com Zé Felipe durante live (Reprodução/ Redes sociais)

Na última quinta-feira (2), o cantor Zé Felipe publicou um vídeo dançando com uma morena misteriosa durante o lançamento da música Ruim de Coração”, que faz referência ao tecnobrega. A mulher que aparece nas imagens pode ser Luiza Marquesa, surfista de 24 anos e criadora de conteúdo adulto.

VEJA MAIS

image Zé Felipe lança single 'Ruim de Coração' com referência ao tecnobrega; ouça
Cantor divulga novo single inspirado no ritmo paraense

image Vaga de babá de R$ 18,5 mil para filho de Virginia Fonseca já foi preenchida
Mãe da influenciadora esclareceu nas redes sociais que a família não está mais contratando para cuidar do bebê José Leonardo

image Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos
Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

A publicação acabou repercutindo não apenas entre os fãs, mas também na vida pessoal da influenciadora. Isso porque o streamer Lucas Zanolini, ex-namorado de Luiza, afirmou ter descoberto a possível relação dela com o cantor ao assistir ao vídeo durante uma live.

O término entre os dois havia ocorrido há menos de uma semana. Ao se deparar com as imagens ao vivo, Lucas comentou a situação com o público. “Se for também, ela faz o que ela quiser da vida dela”, disse, antes de completar: “Vou ficar loucão hoje".

Dias antes da publicação do cantor, a própria Luiza havia se pronunciado sobre o fim do relacionamento com Lucas.

“Em consideração a quem me acompanha queria dizer que meu relacionamento chegou ao fim! Desejo tudo de melhor na vida dele, porém agora seguiremos caminhos diferentes”, escreveu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zé Felipe

cultura

celebridades
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DINÂMICA

BBB 26: Jordana e Chaiany atendem o Big Fone e ganham prêmio para usarem durante o ano todo

Sisters ganham passaporte para o Campeonato Brasileiro em dinâmica do reality

04.04.26 17h32

INFORMAÇÃO

Federação Indígena do Pará cobra responsabilidade de aparelhagem sobre termos pejorativos

Organização se coloca à disposição para dialogar com produtores culturais sobre o uso indevido de iconografias e identidades originárias

04.04.26 16h47

DESABAFO

Luciana Gimenez rebate ataques sobre ex-maridos e filhos: 'Ninguém força homem a ser pai'

Apresentadora utilizou as redes sociais para rebater comentários machistas que associam seu sucesso profissional aos seus antigos relacionamentos

04.04.26 15h17

ELEIÇÃO 2026

Termina neste sábado prazo para que partidos registrem seus estatutos

Regras de desincompatibilização e domicílio eleitoral visam garantir paridade e coibir abuso de poder no pleito de outubro.

04.04.26 14h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Samira do BBB 26 conta que sabotou concurso para ganhar título, mas web especula mentira

Sister disse que foi "Garota Butiá", mas internautas não encontraram registros sobre ela no concurso

02.04.26 15h18

EXCLUSIVIDADE

Ménage e violência: entenda o que ocorreu com ex-marido de Nicole Bahls em Belém

Vítima conversou com exclusividade com o oliberal.com e detalhou tudo o que ocorreu em um hotel de luxo com Marcelo Bimbi.

25.10.22 12h41

será?

Quem sai no Paredão do BBB 26 hoje? Veja resultado da parcial

A previsão é de que o programa comece às 23h10

05.04.26 19h52

luto

Como foi a homenagem a Ozzy Osbourne no Monsters Of Rock

O cantor também foi lembrado durante o último show da noite

05.04.26 19h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda