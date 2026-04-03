Ex de suposta affair de Zé Felipe descobre que 'fila andou' durante live e reage; vídeo

Na última quinta-feira (2), o cantor Zé Felipe publicou um vídeo dançando com uma morena misteriosa durante o lançamento da música “Ruim de Coração”, que faz referência ao tecnobrega. A mulher que aparece nas imagens pode ser Luiza Marquesa, surfista de 24 anos e criadora de conteúdo adulto.

VEJA MAIS

A publicação acabou repercutindo não apenas entre os fãs, mas também na vida pessoal da influenciadora. Isso porque o streamer Lucas Zanolini, ex-namorado de Luiza, afirmou ter descoberto a possível relação dela com o cantor ao assistir ao vídeo durante uma live.

O término entre os dois havia ocorrido há menos de uma semana. Ao se deparar com as imagens ao vivo, Lucas comentou a situação com o público. “Se for também, ela faz o que ela quiser da vida dela”, disse, antes de completar: “Vou ficar loucão hoje".

Dias antes da publicação do cantor, a própria Luiza havia se pronunciado sobre o fim do relacionamento com Lucas.

“Em consideração a quem me acompanha queria dizer que meu relacionamento chegou ao fim! Desejo tudo de melhor na vida dele, porém agora seguiremos caminhos diferentes”, escreveu.