Quermesse Mariana movimenta Belém com shows e programação cultural

A quinta edição da Quermesse Mariana, realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), entra tem porgramação entre os dias 24 a 31 de maio, na Praça Santuário, com atividades diárias das 18h às 22h. A agenda do evento concentra shows ao vivo, feira de artesanato regional e artigos religiosos, espaço infantil com brinquedos infláveis e uma praça de alimentação composta por aproximadamente 20 barracas.

Entre as atrações, destacam-se grandes nomes da música popular paraense, como Wanderley Andrade, Liah Soares, Arthur Espíndola, as bandas Xeiro Verde e Sayonara, além de Markinho Duran e Thiago Costa. A programação também contará com apresentações de bandas e artistas católicos, como Ministério Seráfico, Alan Cauê, Ministério Fiat, Banda Caju, o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e Padre Cavalcante, entre outros.

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Durante alguns dias da programação, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário para momentos de bênçãos aos fiéis, das 18h às 21h, fortalecendo ainda mais o caráter religioso do evento.

O encerramento da Quermesse Mariana, no dia 31 de maio, contará com dois momentos marcantes para os devotos: a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, realizada após a missa das 18h, na Basílica Santuário, e a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026, prevista para às 19h30, na Praça Santuário.

O cartaz é um dos principais símbolos do Círio de Nazaré e tem como função divulgar a grande celebração católica, realizada anualmente no segundo domingo de outubro. A apresentação ao público ocorre de forma aberta desde 2007 e, após o lançamento, exemplares serão distribuídos gratuitamente aos presentes.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Quermesse Mariana, que já se consolida como um momento importante de encontro, fé e convivência para as famílias paraenses. Convidamos todos a participarem e fazerem parte desse momento tão especial de preparação para o Círio”, destacou o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa.

Programação Musical da Quermesse (na Concha Acústica)

- 24/05

19h – Ministério Seráfico

20h – Liah Soares



- 25/05

19h – Leozani Oliveira, da Comunidade Shalon

20h – Afonso Cappelo

- 26/05



19h - Alan Cauê com participação especial de Ana Carolina Reis

20h – Thiago Costa

21h – Francy Ribeiro e Banda Lamazon



- 27/05



19h – Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

20h – Wanderley Andrade

- 28/05

19h – Banda Caju

20h – Banda Sayonara

- 29/05

19h – Ministério Fiat

20h – Banda Xeiro Verde

30/05

19h – Adorar Jesus

20h – Markinho Duran

- 31/05

19h – Arthur Espíndola

20h – Padre Cavalcante e amigos



