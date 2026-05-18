Apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026 ocorre durante a 5ª edição da Quermesse Mariana

A 5ª edição da Quermesse Mariana, organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), reunirá atrações musicais, programação religiosa e atividades para toda a família na Praça Santuário, em Belém, a partir deste domingo (24). A programação encerra no dia 31 com dois momentos marcantes para os devotos: a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026. O evento acontece de 24 a 31 de maio, das 18h às 22h.

A programação inclui atrações musicais do cenário paraense, além de barracas com venda de artesanato e artigos religiosos, brinquedos infláveis para as crianças e uma praça de alimentação com cerca de 20 barracas. A proposta é reunir famílias em um ambiente de celebração, cultura e espiritualidade.

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Entre as atrações, destacam-se grandes nomes da música popular paraense, como Wanderley Andrade, Liah Soares, Arthur Espíndola, as bandas Xeiro Verde e Sayonara, além de Markinho Duran e Thiago Costa. A programação também contará com apresentações de bandas e artistas católicos, como Ministério Seráfico, Alan Cauê, Ministério Fiat, Banda Caju, o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e Padre Cavalcante, entre outros.

Momentos de bênçãos

Em alguns dias da programação, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário para momentos de bênçãos aos fiéis, das 18h às 21h. Durante o encerramento da programação, que será no dia 31 de maio, haverá a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré após as 18h, na Basílica Santuário, e a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026, prevista para às 19h30, na Praça Santuário.

O cartaz é um dos principais símbolos do Círio de Nazaré e tem como função divulgar a grande celebração católica, realizada anualmente no segundo domingo de outubro. A apresentação ao público ocorre de forma aberta desde 2007 e, após o lançamento, exemplares serão distribuídos gratuitamente aos presentes.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Quermesse Mariana, que já se consolida como um momento importante de encontro, fé e convivência para as famílias paraenses. Convidamos todos a participarem e fazerem parte desse momento tão especial de preparação para o Círio”, destaca o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa.

Serviço

Quermesse Mariana: de 24 a 31 de maio, das 18h às 22h, na Praça Santuário

Coroação de Nossa Senhora de Nazaré: dia 31 de maio, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

Apresentação do Cartaz do Círio 2026: dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

Visita da Imagem Peregrina no Altar Central: de 27 a 30 de maio, das 18h às 21h

Encerramento: dia 31 de maio

Entrada gratuita

Programação Musical da Quermesse (na Concha Acústica)

24/5

19h – Ministério Seráfico

20h – Liah Soares

25/5

19h – Leozani Oliveira, da Comunidade Shalon

20h – Afonso Cappelo

26/5

19h – Alan Cauê com participação especial de Ana Carolina Reis

20h – Thiago Costa

21h – Francy Ribeiro e Banda Lamazon

27/5

19h – Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

20h – Wanderley Andrade

28/5

19h – Banda Caju

20h – Banda Sayonara

29/5

19h – Ministério Fiat

20h – Banda Xeiro Verde

30/5

19h – Adorar Jesus

20h – Markinho Duran

31/5

19h – Arthur Espíndola

20h – Padre Cavalcante e amigos