Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026 ocorre durante a 5ª edição da Quermesse Mariana

Imagem Peregrina estará no Altar Central da Praça Santuário em alguns dias para momentos de bênçãos aos fiéis

O Liberal
fonte

A proposta é reunir famílias em um ambiente de celebração, cultura e espiritualidade. (Foto: Rosana Pinto | Ascom DFN)

A 5ª edição da Quermesse Mariana, organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), reunirá atrações musicais, programação religiosa e atividades para toda a família na Praça Santuário, em Belém, a partir deste domingo (24). A programação encerra no dia 31 com dois momentos marcantes para os devotos: a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026. O evento acontece de 24 a 31 de maio, das 18h às 22h.

A programação inclui atrações musicais do cenário paraense, além de barracas com venda de artesanato e artigos religiosos, brinquedos infláveis para as crianças e uma praça de alimentação com cerca de 20 barracas. A proposta é reunir famílias em um ambiente de celebração, cultura e espiritualidade.

VEJA MAIS

image Basílica de Nazaré terá agenda de programações em homenagem à Virgem Maria no mês de maio; confira
A ocasião também é especial para o Santuário da Rainha da Amazônia, que neste ano celebra os 20 anos do título

image Fé e resistência: sincretismo entre São Jorge e Ogum marca celebrações em Belém
“A gente culta Ogum e a Igreja Católica cultua São Jorge”, diz pai de santo Robson

Entre as atrações, destacam-se grandes nomes da música popular paraense, como Wanderley Andrade, Liah Soares, Arthur Espíndola, as bandas Xeiro Verde e Sayonara, além de Markinho Duran e Thiago Costa. A programação também contará com apresentações de bandas e artistas católicos, como Ministério Seráfico, Alan Cauê, Ministério Fiat, Banda Caju, o Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré e Padre Cavalcante, entre outros.

Momentos de bênçãos

Em alguns dias da programação, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no Altar Central da Praça Santuário para momentos de bênçãos aos fiéis, das 18h às 21h. Durante o encerramento da programação, que será no dia 31 de maio, haverá a coroação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré após as 18h, na Basílica Santuário, e a apresentação oficial do Cartaz do Círio 2026, prevista para às 19h30, na Praça Santuário.

O cartaz é um dos principais símbolos do Círio de Nazaré e tem como função divulgar a grande celebração católica, realizada anualmente no segundo domingo de outubro. A apresentação ao público ocorre de forma aberta desde 2007 e, após o lançamento, exemplares serão distribuídos gratuitamente aos presentes.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Quermesse Mariana, que já se consolida como um momento importante de encontro, fé e convivência para as famílias paraenses. Convidamos todos a participarem e fazerem parte desse momento tão especial de preparação para o Círio”, destaca o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa.

Serviço

Quermesse Mariana: de 24 a 31 de maio, das 18h às 22h, na Praça Santuário

Coroação de Nossa Senhora de Nazaré: dia 31 de maio, após a missa das 18h, na Basílica Santuário

Apresentação do Cartaz do Círio 2026: dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

Visita da Imagem Peregrina no Altar Central: de 27 a 30 de maio, das 18h às 21h

Encerramento: dia 31 de maio

Entrada gratuita

Programação Musical da Quermesse (na Concha Acústica)

24/5

19h – Ministério Seráfico 
20h – Liah Soares

25/5

19h – Leozani Oliveira, da Comunidade Shalon 
20h – Afonso Cappelo

26/5

19h – Alan Cauê com participação especial de Ana Carolina Reis 
20h – Thiago Costa 
21h – Francy Ribeiro e Banda Lamazon

27/5

19h – Ministério de Música da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré

20h – Wanderley Andrade

28/5

19h – Banda Caju 
20h – Banda Sayonara

29/5

19h – Ministério Fiat 
20h – Banda Xeiro Verde

30/5

19h – Adorar Jesus 
20h – Markinho Duran

31/5

19h – Arthur Espíndola 
20h – Padre Cavalcante e amigos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cartaz do círio 2026

quermesse mariana

Basílica de Nazaré
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BRIGA

Feirante e servidora da prefeitura se desentendem durante fiscalização em feira de Icoaraci

O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15); briga foi registrada por pessoas que estavam no local e presenciaram a cena

17.05.26 12h10

DESABAMENTO

Ponte desaba no antigo trapiche de Icoaraci, em Belém

O caso foi registrado na noite de domingo (17)

18.05.26 9h24

LOTOU!

Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao

17.05.26 10h40

CRISE

Pessoas em situação de rua ficam sem assistência nos fins de semana em Belém, denunciam entidades

Movimentos sociais denunciam dificuldades de acesso à alimentação aos sábados e domingos

18.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda