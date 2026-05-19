Imagem Peregrina visita comunidade católica Mar a Dentro, em São Paulo; veja as datas
Programação integra a agenda de visitas a outros estados da Imagem Peregrina
A partir desta terça-feira (19), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Os devotos poderão visitá-la na Comunidade Católica Mar a Dentro, localizada na Vila Nossa Senhora Aparecida. A programação integra a agenda de visitas a outros estados da Imagem Peregrina, para ampliar a devoção a Nossa Senhora de Nazaré para além do Pará.
VEJA MAIS
A programação iniciou na terça-feira (19) com a acolhida no Aeroporto, transmissão em um veículo de notícias local e terá uma missa às 19h30 no Santuário da Vida, localizado na rua Féres Sahadi, 225h, Jardim Yolanda. Ao longo dos dias, serão realizadas missas, visitas e também a procissão do Círio de Nazaré.
Confira a programação completa
Quarta-feira (20)
6h30: Missa no Seminário Sagrado Coração de Jesus. Rua Floriano Peixoto, 1.967
19h30: Missa na Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Rua Virgílio Dias de Castro, 388 - Conj. Hab. S. Deocleciano
Quinta-feira (21)
Visita ao Santuário de Adoração Permanente ao Santíssimo Sacramento e de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face - Iturama/MG
Sábado (23)
6h: Visita à Casa São João de Deus (Projeto Comunhão e Vida). Rua Jorge Tibiriçá, 2.568 - Boa Vista
17h: Momento Mariano com os Jovens na Comunidade Mar a Dentro. Rua São Bento, 574 - Vila Nossa Senhora Aparecida
18h: Procissão do Círio De Nazaré. Saindo da Comunidade Mar a Dentro, até a Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro (Rua Piracicaba, 1.955 - Santos Dumont)
19h: Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
20h30: Vigília de Pentecostes (até às 7h na Comunidade Mar a Dentro)
Domingo (24)
8h30: Missa na Paróquia N. Sra. do Sagrado Coração (Redentora). Rua Generosa Bastos, 3.110 - Vila Redentora
10h: Missa na Catedral de São José. Rua Siqueira Campos, 3.033 - Centro
12h: Tarde Mariana na Comunidade Mar a Dentro
14h30: Oração do Cenáculo
15h30: Momento de Consagração a Nossa Senhora de Nazaré na Comunidade Mar a Dentro
16h30: Procissão Carreata da Comunidade Mar a Dentro para a Basílica N. Sra. Aparecida (Praça Dom Lafayete Libânio, Boa Vista)
17h: Tarde de Pentecostes da RCC e Novas Comunidades
17h30: Missa na Basílica Nossa Senhora Aparecida
19h: Missa na Comunidade Mar a Dentro
Segunda-feira (25)
19h30: Missa na Paróquia Santo Antônio de Pádua. R. Natalina Cais da Silva, 141, Santo Antônio
Serviço
Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré a São José do Rio Preto, São Paulo
Endereço: Comunidade Católica Mar a Dentro. R. São Bento, 574 - Vila Nossa Sra. Aparecida, São José do Rio Preto - SP, 15025-210
Período: de 19 à 25 de maio
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA