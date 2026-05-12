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Guarda de Nazaré fica ferido após trio elétrico romper fio de alta tensão durante procissão em Belém

Cantores de banda católica ficaram presos em estrutura energizada durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026

O Liberal
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Guarda de Nazaré fica ferido após trio elétrico romper fio de alta tensão durante procissão em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Um Guarda de Nazaré ficou ferido durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026, na noite desta terça-feira (12), em Belém, após o trio elétrico que acompanhava a caminhada religiosa romper um fio de alta tensão no bairro do Umarizal.

O incidente ocorreu durante a passagem da procissão pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro. Após o rompimento, o cabo ficou apoiado sobre a estrutura do trio, que permaneceu energizada e provocou momentos de tensão entre os participantes da celebração religiosa.

De acordo com informações apuradas no local pela equipe de reportagem do Grupo Liberal, o homem ferido atuava como Guarda de Nazaré e auxiliava na organização e apoio da procissão. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Por questões de segurança, os cantores da banda católica Ministério Seráfico e integrantes da equipe técnica que estavam em cima do trio precisaram permanecer no veículo por cerca de 50 minutos até que a situação fosse controlada e o desembarque pudesse ocorrer sem riscos.

O músico Filipe Pena, integrante da banda católica Ministério Seráfico, utilizou as redes sociais para relatar os momentos de tensão vividos pela equipe. “Simplesmente, a gente estava tocando aqui em cima do trio na Procissão de Fátima. O trio bateu no cabo de alta tensão. Esse cabo se rompeu e está passando por cima de todo o trio. Aqui embaixo da lona tem gente. Ali tem outras pessoas com a gente. E é isso. A gente não pode descer. Nem fazer nada. Rezem por nós. Estamos presos aqui no trio”, relatou.

A forte chuva que atingiu Belém durante a noite também marcou a Procissão Luminosa. As tradicionais velas deram lugar às sombrinhas e capas de chuva utilizadas pelos fiéis durante o percurso, que saiu do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e percorreu ruas dos bairros do Umarizal e Fátima.

Por causa do incidente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido em trechos dos bairros do Umarizal, Marco, Pedreira e Fátima. Equipes da distribuidora trabalharam para normalizar o serviço ainda durante a noite.

A reportagem entrou em contato com a Arquidiocese de Belém e com a Equatorial Energia e aguarda posicionamento sobre o caso.

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Guarda de Nazaré fica ferido após trio elétrico romper fio de alta tensão durante procissão em Belém
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