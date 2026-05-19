VÍDEO: Bebê búfalo é resgatado após ficar preso no chifre da mãe

Um bebê búfalo foi resgatado após ficar preso no chifre da própria mãe em uma fazenda localizada no município de Itacoatiara, no Amazonas. O caso aconteceu na última segunda-feira (18) e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que um homem consegue soltar o filhote sem causar ferimentos aos animais.

As imagens foram publicadas no perfil da Fazenda Dom Pedro no Instagram e já se aproximam de 30 milhões de visualizações. O episódio causou aflição nos internautas que ficaram preocupados e aliviados com a cena.

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No vídeo, a búfala aparece inicialmente agitada e demonstrando preocupação com o filhote. Pouco depois, no entanto, o animal permite a aproximação do funcionário, que consegue retirar o bebê do chifre em segurança.

A cena repercutiu rapidamente e gerou comentários elogiando o cuidado adotado no resgate e a relação entre o homem e os animais.

Apesar do susto, tanto a mãe quanto o filhote não sofreram ferimentos.