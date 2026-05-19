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VÍDEO: Bebê búfalo é resgatado após ficar preso no chifre da mãe

Vídeo gravado em fazenda de Itacoatiara, no Amazonas, viralizou nas redes sociais e já se aproxima de 30 milhões de visualizações

Hannah Franco
fonte

Bebê búfalo é resgatado após ficar preso no chifre da mãe no Amazonas (Reprodução/Instagram)

Um bebê búfalo foi resgatado após ficar preso no chifre da própria mãe em uma fazenda localizada no município de Itacoatiara, no Amazonas. O caso aconteceu na última segunda-feira (18) e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que um homem consegue soltar o filhote sem causar ferimentos aos animais.

As imagens foram publicadas no perfil da Fazenda Dom Pedro no Instagram e já se aproximam de 30 milhões de visualizações. O episódio causou aflição nos internautas que ficaram preocupados e aliviados com a cena.

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No vídeo, a búfala aparece inicialmente agitada e demonstrando preocupação com o filhote. Pouco depois, no entanto, o animal permite a aproximação do funcionário, que consegue retirar o bebê do chifre em segurança.

A cena repercutiu rapidamente e gerou comentários elogiando o cuidado adotado no resgate e a relação entre o homem e os animais.

Apesar do susto, tanto a mãe quanto o filhote não sofreram ferimentos.

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