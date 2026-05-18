Anvisa suspende corticoide e remédio para colesterol; veja quais lotes
Agência também proibiu venda de compostos sem registro sanitário
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta segunda-feira (18) a comercialização, distribuição e uso de medicamentos depois de notificações de problemas em lotes específicos de produtos fabricados pelos laboratórios Hypofarma e Cimed.
No caso da Hypofarma, a medida atinge o medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona 4 mg/ml solução injetável (caixa com 50), utilizado como corticoide anti-inflamatório.
A empresa informou o recolhimento voluntário do lote 25091566 após identificar escurecimento da solução quando o produto é diluído em associação com determinados medicamentos.
Já a Cimed comunicou o recolhimento voluntário do lote 2424299 dos medicamentos Atorvastatina cálcica 40mg e Rosuvastatina 20 mg, ambos utilizados para controle do colesterol.
Segundo a empresa, houve suspeita de mistura de embalagens com cartuchos de Rosuvastatina identificados em lote de Atorvastatina. A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição e uso dos produtos relacionados a esse lote específico (2424299).
Fitoterápicos proibidos
A agência sanitária também informou hoje que determinou a apreensão e proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de uma série de medicamentos e fitoterápicos sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Entre os produtos proibidos estão:
Composto Cura Tudo
Composto Anti-álcool
Garrafada Cura Tudo
Ki Sinusite/Rinite
Composto Saúde do Homem
Composto Tira Fumo
Composto para Diabetes
Composto Taradão
Composto para Psoríase
Garrafada do Seu Geraldo
A medida também vale para todos os lotes dos fitoterápicos da marca Status Verde:
Composto Anti-Diabetes
Valeriana Composta
Erva Baleeria
7 Magnésios.
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