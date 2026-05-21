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Assessoria de Paula Fernandes confirma relacionamento da cantora com piloto Daniel Pereira

Reservada sobre sua vida pessoal, a artista declarou que o casal está se conhecendo de forma leve e natural

O Liberal
fonte

Paula Fernandes e piloto Daniel Pereira estão juntos, confirma assessoria (Reprodução)

A assessoria da cantora Paula Fernandes confirmou à revista Quem, na quarta-feira (20), o relacionamento da artista com o piloto de avião Daniel Pereira. Paula Fernandes mantém um histórico de reservas sobre suas relações particulares.

"Tenho vivido uma fase muito especial, pessoal e profissionalmente. Ainda estou registrando em mim tudo o que vivi na gravação do meu DVD Paula Fernandes 30 & poucos anos", começa.

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"Sempre acreditei no amor e isso faz parte de quem eu sou e do que eu canto. Estamos nos conhecendo melhor, de forma leve e natural. Ainda é tudo muito recente. Como qualquer pessoa, estou vivendo esse momento e buscando ser feliz", afirma Paula à Quem.

O vínculo anterior da cantora ocorreu com o empresário Rony Cecconello. O período de convivência durou quatro anos e o término foi comunicado em setembro de 2023.

Daniel Pereira registra mais de 70 mil seguidores em seu perfil na rede social digital. A lista de acompanhantes digitais inclui Gusttavo Lima, Ana Paula Siebert, Daniela Albuquerque e Carol Castelo Branco. O piloto possui fotografias publicadas ao lado do cantor Gusttavo Lima.

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