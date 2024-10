Paula Fernandes posta foto com a mãe e impressiona seguidores pela semelhança entre as duas

Com o intuito de celebrar mais um ano da vida de sua mãe, nesta quarta-feira (16), Paula Fernandes, por meio do Instagram, postou uma foto em homenagem. Ao expor o registro, alguns fãs da artista ficaram impressionados com a semelhança entre ela e sua mãe Dulce Souza. Veja o post no instagram:

“Felicidades à mamãe mais especial do mundo, que sempre me motivou a buscar meus sonhos. Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça, este que está cada dia mais raro nos dias de hoje. Parabéns! Receba todo meu amor nesta singela homenagem. Te amo” , comentou ela.

Os comentários dos internautas ilustraram a semelhança entre mãe e filha. “Parecem irmãs”, apontou um seguidor; “Parecem irmãs, que lindas”, escreveu outra; “A mesma cara”.

“Me ensinou sobre dignidade, honestidade, garra, fidelidade e senso de justiça, este que está cada dia mais raro nos dias de hoje. Parabéns, @dulcecsouza! Receba todo meu amor nesta singela homenagem. Te amo”, completou Paula Fernandes.