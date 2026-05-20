Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia se pronuncia após repercussão de vídeo gravado em um zoológico de Dubai

A empresária destacou que jamais faria algo para constranger ou humilhar o atleta e reforçou apoio a Vini Jr.

Estadão Conteúdo

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou após a repercussão negativa de um vídeo gravado durante uma visita a um zoológico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo viralizou nas redes sociais depois que internautas passaram a associar as imagens ao jogador Vini Júnior, ex-namorado da empresária, gerando uma onda de comentários racistas.

Nas imagens, Virginia aparece interagindo com animais e beijando um macaco durante o passeio. Após a repercussão, a influenciadora afirmou que jamais teve intenção de ofender alguém e disse estar profundamente incomodada com a interpretação dada ao vídeo.

Virginia nega intenção ofensiva

Em desabafo publicado no Instagram, Virginia declarou que o vídeo foi retirado de contexto e reforçou que aquele tipo de interação já havia acontecido em viagens anteriores ao mesmo local.

Segundo ela, o animal costuma interagir dessa forma com visitantes e registros parecidos chegaram a ser publicados anteriormente em seu perfil.

"Jamais na minha vida eu fiz isso com intenção de ofender alguém", afirmou a influenciadora ao comentar o caso.

Virginia também explicou que ficou surpresa com a proporção da repercussão e disse que nunca imaginou que o conteúdo pudesse ser associado a ataques preconceituosos.

Influenciadora cita fim de relação com Vini Júnior

Durante o pronunciamento, Virginia também mencionou o relacionamento que teve com Vini Jr. e afirmou que sempre respeitou a trajetória do jogador, principalmente diante da luta pública que ele trava contra o racismo no futebol internacional.

A empresária destacou que jamais faria algo para constranger ou humilhar o atleta e reforçou apoio ao atacante do Real Madrid.

"Ele não merece passar por isso", declarou.

Vídeo gerou críticas nas redes sociais

Nos comentários do vídeo, usuários passaram a fazer associações racistas, o que provocou indignação de parte do público.

Internautas também cobraram uma postura mais rápida da influenciadora diante dos ataques e criticaram a permanência do vídeo nas redes sociais mesmo após o início da repercussão.

Jogador enfrenta ataques racistas há anos

Vini Jr. se tornou um dos principais nomes no combate ao racismo no esporte após sofrer diversos episódios de discriminação durante partidas do futebol espanhol e também nas redes sociais.

Nos últimos anos, o atleta tem utilizado sua visibilidade para denunciar ataques preconceituosos e cobrar punições mais severas contra casos de racismo. Recentemente, o jogador também anunciou iniciativas de apoio jurídico voltadas a vítimas de crimes raciais no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Virginia

vídeo

zoológico

Dubai
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PELO BRASIL

Joelma anuncia turnê de São João com mais de 20 cidades confirmadas em 2026

A nova turnê cruzará estados como Bahia, Sergipe, Piauí e Minas Gerais, trazendo coreografias inéditas, suas famosas botas personalizadas

20.05.26 14h05

ARTE

Espetáculo junino 'Senzala – Vozes de Liberdade' une tradição e resistência negra no sul do Pará

Misturando arte popular, oficinas gratuitas e reflexões sobre ancestralidade, a iniciativa percorre o Pará com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e resgatar a história de resistência do povo negro

20.05.26 13h31

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA

Ator que interpretou Bolsonaro no filme 'Dark Horse' ficou paranoico, revela jornal

O filme, apesar do alto investimento, não possuía também uma equipe de segurança comum, mas sim policiais aposentados.

20.05.26 5h46

musa

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

20.05.26 9h02

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda