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Escritor francês Marc Bonaventure lança terceira edição do livro ‘Paraensemente eu’

Com prefácio de Edyr Augusto, a obra utiliza gírias e expressões locais para retratar os hábitos e o acolhimento do povo do Norte

O Liberal
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"Paraensemente eu" que celebra a cultura e a identidade do Pará ganha noite de autógrafos (Divulgação)

Nesta quinta-feira (21), às 18h, o hall da Biblioteca Pública Arthur Vianna, em Belém, será palco do lançamento da terceira edição de "Paraensemente eu", obra do escritor francês Marc Bonaventure. Com entrada franca, o evento contará com um bate-papo exclusivo com o autor e sessão de autógrafos do livro, que chega ao público ampliado com novos poemas e fotografias inéditas.

Radicado no Pará há mais de duas décadas com uma vivência concentrada especialmente em Ananindeua, Marc Bonaventure traduz em sua escrita a profunda paixão pela terra que o acolheu. Seu primeiro contato com a região aconteceu ainda na década de 1980, quando explorou o estado como mochileiro e, encantado pela hospitalidade e pelo afeto do povo paraense, decidiu fincar raízes definitivamente. Ao longo dessas décadas vivendo na Grande Belém, o autor francês mergulhou na alma local, adotando esta terra como sua: cruzou o estado de ponta a ponta, desbravou municípios e construiu laços profundos, mostrando em sua obra como foi transformado por essa convivência.

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“Eu tenho um certo orgulho deste primeiro livro ‘Paraensemente eu’. Primeiramente porque esta já é a terceira edição, isso quer dizer que o meu público gostou bastante, já que as duas primeiras edições foram distribuídas, vendidas, e este é um ponto muito bom. Desta vez, quem publicou este livro foi a editora Pacatatu, de Belém, uma casa que com muita seriedade. As ilustrações, desde o início, desde a primeira edição, são de Bruno Pelland, um fotógrafo francês bem conceituado aqui em Belém. E o livro foi prefaciado por Edyr Augusto. Todo mundo conhece, este personagem paraense bem famoso e conhecido. Isto já é um bom cartão de visita.”, conta o artista.

"Paraensemente eu" funciona como um convite para o leitor embarcar em uma jornada de afeto, descobertas e imersão cultural pela Amazônia. O grande diferencial desta terceira edição é o amadurecimento visual e literário do projeto original, enriquecido com um poema inédito do autor e quatro novas fotografias capturadas pelo olhar do artista Bruno Pellerin. Além disso, ocorre um atualização em alguns pontos.

“As ilustrações para esta terceira edição foram um pouco alteradas, certas fotos foram substituídas por outras, e um poema tem sido também substituído por algo mais relevante, mais bonito, que realmente fala de Belém com todo o meu coração. Utilizo neste livro expressões e gírias tipicamente paraense, que realmente tocam o coração das pessoas, dos paraenses, porque uma pessoa de fora que fala do jeito que eles falam é uma coisa bem diferente. Eu amo remexer este livro. É uma coisa muito particular, muito bom”, pontua Marc Bonaventure.

O cenário escolhido para o lançamento é a Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV). Prestes a completar 155 anos, a instituição é um dos espaços de maior identidade paraense, conectando-se perfeitamente à proposta da obra.

“Eu sou escritor, poeta e membro da Academia Barcarenense de Letras, membro correspondente. Este é o lançamento da terceira edição do meu primeiro livro ‘Paraensemente eu’, uma obra de poesia e poema, sobre o Pará, cultura paraense, clima e sobre o bom povo paraense, seus hábitos, utilizando um linguajar bem paraense, bem típico, com as expressões”, finaliza.

Agende-se

Data: quinta-feira, 21
Hora: 18h
Local: Hall da Biblioteca Pública Arthur Vianna, 3º andar

 

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