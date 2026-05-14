Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Renato Gusmão revela em Belém as infinidades poéticas da Amazônia

Relançamento do livro 'Bioma' desse poeta e menestrel paraense ocorre nesta quinta (14) na Cafeteria e Livraria Casa Arari

Amanda Martins / Eduardo Rocha
fonte

Renato Gusmão: leitura da poesia no universo amazônico (Foto: Marivaldo Pascoal)

Viver no ambiente amazônico é estar em uma área de várzea, onde a poesia frutifica ao sabor das marés e dos ventos, e o tempo só passa quando se folheia o livro em que se é protagonista. Em 2025, o paraense Renato Gusmão, poeta e letrista de composições musicais, bem conhecido do público em Belém, concebeu o livro de poemas "Bioma", a partir do clima da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital do Pará. E a obra, pela Mezanino Editorial, acabou sendo lançada em 20 de março último na Casa da Linguagem, em Belém. Agora, ganha novo lançamento, desta feita na Cafeteria e Livraria Casa Arari, nesta quinta-feira (14, a partir das 18h.

O lançamento do livro na Casa da Linguagem se deu como concretização do projeto aprovado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) - Ministério da Cultura / Governo Federal do Brasil / Fundação Cultural do Pará / Secretaria de Estado de Cultura do Pará / Governo do Estado do Pará. Agora, nesta quinta-feira, Renato Gusmão e o público se reencontram para falar do que mais gostam: poesia feita na Amazônia.

Como destaca Marcílio Caldas Costa no texto de apresentação do livro, o significado da palavra bioma é atravessado pela coletividade, pela inter-relação entre os seres de um determinado sistema. "Há a troca, a necessária interação para a manutenção individual e coletiva, tal como a literatura, em especial, a poesia. Assim, por entre essas trocas e interlocuções entre 'seres', é que se sustenta o experimento poético de Renato Gusmão". 

Marcílio pontua que em "Bioma" Gusmão empreende uma obra que procura compreender a poesia como um sistema singular que se nutre dos mais diversos elementos e "seres" que se aproximam, se encontram e, se necessário, se devoram, como frisa. São seres, elementos de "uma floresta chamada poesia". Tudo em "uma obra que procura entender a poesia como um ecossistema, sua diversidade e complexidade, tal qual um bioma da natureza". E, assim, Renato Gusmão veste-se de menestrel (poesia associada à música, voz e corpo performático) para desfilar imagens em versos, expandindo as dimensões da "comunidade amazônica" para muito além dos aspectos geográficos, ou seja, agora como linguagem e seus sentidos e significados, como ressalta Marcílio Caldas Costa. 

Em sua proposta de mostrar a Amazônia em forma de poesia, Renato Gusmão destaca que "nossa região nos propõe infinidades poéticas, por meio de suas riquezas naturais, entre rios, matas, florestas, calor, chuva, diversidade cultural, sotaques. Tudo gera poesia". Ele se afirma como "um artista que mantém a visão para além daquilo que proponho". "Tenho inclinação musical. Ouço tudo que inspira e me faz bem, essa diversidade faz-me letrista, poeta declamador. Vejo-me dentro da riqueza desse Bioma que habito", acrescenta.

"A Amazônia é incrivelmente diversa em complexidades. Rica em tudo, porém, não deixa de ter suas mazelas, entre abandonos, desmatamentos e tantas outras coisas que formam esse paradoxo. Diante dessas realidades, que tal pensar melhor em como tratar com mais cuidado a nossa casa? A poesia serve para isso", ressalta esse autor de "Bioma", que tem a fotografia de capa de Jorge Ramos e ganha agora um novo momento no cenário amazônico nesta quinta-feira (14).

Serviço: 
Lançamento do livro 'Bioma', de Renato Gusmão, 
na Cafeteria e Livraria Casa Arari
Na Travessa 14 de Março, 1154, em Belém (PA)
Em 14 de maio de 2026, às 18h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

renato gusmão 'bioma'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUZ NA EDUCAÇÃO

Festival LED recebe projeto paraense inspirado em lendas amazônicas e acessibilidade

Marceli Hugo Pacheco foi finalista na categoria “Estudante” com o projeto “Trilhando na Amazônia”

16.05.26 18h11

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

SHOWS

Carol Biazin traz turnê acústica a Belém focada na simplicidade instrumental e na troca com os fãs

Em entrevista, a artista detalha a expectativa para os shows em Belém e destaca a importância do ambiente teatral para potencializar a escuta e as emoções de seu repertório

14.05.26 12h27

DICAS

Mariana Rios lança curso para atrair prosperidade após casar com bilionário

A atriz e cantora anunciou o lançamento de "Basta Sentir", um treinamento digital voltado para quem deseja aplicar a lei da atração no cotidiano

14.05.26 9h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Que horas Pabllo Vittar entra no palco? Veja detalhes do show gratuito em Belém

Praça Waldemar Henrique recebe espetáculo da turnê “10 Anos de Carreira” neste sábado (16)

15.05.26 8h00

TRAIÇÃO?

Quem é Day Magalhães? Conheça a modelo apontada como pivô da separação de Virginia e Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim de relacionamento com o jogador nesta sexta-feira (15)

15.05.26 17h32

CULTURA

Canções e performances de Elvis Presley e The Beatles ganham show em Belém

Artistas Elvis da Amazônia e banda Beatles Forever se apresentam às 20h deste sábado (16) no Teatro It Center, para celebrar o legado desses dois ícones da música

16.05.26 8h00

CULTURA

Mariza Black comanda festa de aniversário com shows dela e de Valéria Paiva

A partir das 16h, essa festa toma conta do restaurante Porto Ver-o-Rio , com artistas convidados se apresentando ao público

16.05.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda