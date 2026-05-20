Espetáculo junino 'Senzala – Vozes de Liberdade' une tradição e resistência negra no sul do Pará

A valorização da cultura popular brasileira ganha um importante reforço no sul do Pará com o projeto cultural “Senzala – Vozes de Liberdade”, espetáculo junino idealizado pela Associação Cultural Coletivo de Artes Evoé, do município de Tucumã (PA). O projeto, aprovado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), levará arte, história, inclusão e tradição para milhares de pessoas em diversas cidades paraenses.

Com temática afro-brasileira, o espetáculo une a força das quadrilhas juninas à memória histórica da resistência do povo negro escravizado no Brasil. A proposta apresenta uma narrativa emocionante sobre liberdade, ancestralidade e identidade, utilizando a arte popular como instrumento de reflexão e transformação social. O espetáculo contará com apresentações gratuitas e ações educativas, democratizando o acesso à cultura e fortalecendo as tradições juninas da região.

O espetáculo tem o apoio da mineradora Ero e reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atua, incentivando iniciativas que promovam cultura, inclusão e fortalecimento comunitário.

Com operações no Brasil voltadas à mineração de cobre e ouro, a empresa possui um portfólio diversificado de ativos minerais, incluindo a Unidade Tucumã, localizada no Pará, dentro da Província Mineral de Carajás. A companhia atua pautada em pilares como segurança, excelência operacional e produção responsável de minerais essenciais para o futuro, além de investir em iniciativas sociais e de impacto positivo nas comunidades onde está inserida.

A Ero unidade Tucumã está situada em uma das mais importantes regiões minerais do país e representa um importante motor econômico para o sudeste paraense. O investimento em ações culturais demonstra uma visão que vai além da atividade econômica, reconhecendo a importância da arte e da cultura como instrumentos de transformação social e fortalecimento da identidade regional.

O PROJETO

O projeto “Senzala – Vozes de Liberdade” prevê a montagem de um espetáculo com cerca de 120 integrantes, além da realização de apresentações gratuitas, oficinas de teatro e dança, ações educativas em escolas públicas e produção de conteúdo audiovisual para ampliar o alcance da iniciativa. A expectativa é alcançar um público estimado de aproximadamente 50 mil pessoas durante sua circulação cultural no Pará.

Além do entretenimento, a proposta cultural busca provocar reflexões sobre a história do Brasil e valorizar a resistência e a contribuição da população negra na formação da identidade nacional. A junina Evoé, responsável pela execução do projeto, destaca que a iniciativa representa não apenas um espetáculo artístico, mas um movimento de valorização da cultura popular, da memória histórica e da inclusão cultural.

Ao apoiar o projeto,ocorre o fortalecimento ao acesso à cultura, incentivo de talentos locais e contribuição diretamente para a preservação das tradições populares, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento das regiões onde está presente.