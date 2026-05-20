'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni
Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos
Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao publicar novos cliques da viagem que faz pela Europa. Aos 44 anos, a atriz apareceu usando um biquíni em tons contrastantes enquanto aproveitava o mar cristalino do litoral da Itália, cenário que chamou atenção dos seguidores e rapidamente repercutiu entre os fãs.
Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos. Entre passeios por vilarejos, experiências gastronômicas e dias de sol à beira-mar, as publicações vêm acumulando curtidas e comentários nas redes. Confira:
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Em uma das fotos mais comentadas, a atriz surge relaxando em meio à paisagem paradisíaca, combinação que rendeu uma série de elogios dos internautas. “A mulher linda existe, e eu posso provar”, escreveu uma seguidora. “Não basta ser bonita, tem que humilhar”, brincou outra fã. “Linda e maravilhosa”, comentou mais uma admiradora.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)
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