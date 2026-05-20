Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

Gabrielle Borges
fonte

As publicações vêm acumulando curtidas e comentários nas redes sociais (Reprodução)

Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao publicar novos cliques da viagem que faz pela Europa. Aos 44 anos, a atriz apareceu usando um biquíni em tons contrastantes enquanto aproveitava o mar cristalino do litoral da Itália, cenário que chamou atenção dos seguidores e rapidamente repercutiu entre os fãs.

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos. Entre passeios por vilarejos, experiências gastronômicas e dias de sol à beira-mar, as publicações vêm acumulando curtidas e comentários nas redes. Confira:

VEJA MAIS

image Paolla Oliveira compartilha 'rolê' com Shakira no Rio
A atriz compartilhou um vídeo mostrando os bastidores do momento em que conheceu a artista colombiana

image Paolla Oliveira parabeniza ex Diogo Nogueira por aniversário; leia o recado
O comentário da atriz acumulava mais de mil curtidas, além de comentários de fãs celebrando

image Paolla Oliveira e Mestre Fafá aparecem juntos e levantam rumores de affair
Interação nas redes sociais e foto em roda de samba alimentam especulações entre fãs

Em uma das fotos mais comentadas, a atriz surge relaxando em meio à paisagem paradisíaca, combinação que rendeu uma série de elogios dos internautas. “A mulher linda existe, e eu posso provar”, escreveu uma seguidora. “Não basta ser bonita, tem que humilhar”, brincou outra fã. “Linda e maravilhosa”, comentou mais uma admiradora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Celebridades

Paolla Oliveira

paolla oliveira biquíni
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Júlio Cezar, do Nosso Tom, anuncia parceria com Liah Soares em novo feat romântico

Música inédita foi gravada em estúdio no Rio de Janeiro e também ganhará videoclipe

20.05.26 9h42

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

INTIMIDADE

Ator paraense aposta em 'celibato de casal' com a esposa para repor energias sexuais

Casal afirmou que decisão não teve relação com crise ou falta de desejo

20.05.26 8h58

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA

Ator que interpretou Bolsonaro no filme 'Dark Horse' ficou paranoico, revela jornal

O filme, apesar do alto investimento, não possuía também uma equipe de segurança comum, mas sim policiais aposentados.

20.05.26 5h46

CLIMÃO

Após fim com Vini Jr, Virginia chama atenção ao curtir post sobre 'vilões mascarados'; veja

A curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (19)

20.05.26 9h22

musa

'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos

20.05.26 9h02

FAMOSOS

Andressa Urach revela affair com Neymar e pede foco no hexa: 'Honre sua esposa'

Influenciadora usou os Stories do Instagram para aconselhar jogador de futebol

20.05.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda