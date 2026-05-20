'Tem que humilhar': web reage após Paolla Oliveira surgir de biquíni

Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao publicar novos cliques da viagem que faz pela Europa. Aos 44 anos, a atriz apareceu usando um biquíni em tons contrastantes enquanto aproveitava o mar cristalino do litoral da Itália, cenário que chamou atenção dos seguidores e rapidamente repercutiu entre os fãs.

Nos últimos dias, a artista tem compartilhado momentos da temporada de descanso em destinos turísticos italianos. Entre passeios por vilarejos, experiências gastronômicas e dias de sol à beira-mar, as publicações vêm acumulando curtidas e comentários nas redes. Confira:

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Em uma das fotos mais comentadas, a atriz surge relaxando em meio à paisagem paradisíaca, combinação que rendeu uma série de elogios dos internautas. “A mulher linda existe, e eu posso provar”, escreveu uma seguidora. “Não basta ser bonita, tem que humilhar”, brincou outra fã. “Linda e maravilhosa”, comentou mais uma admiradora.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)