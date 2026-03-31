Paolla Oliveira e Mestre Fafá aparecem juntos e levantam rumores de affair

A atriz Paolla Oliveira e o mestre de bateria da Grande Rio, Fabrício Machado, conhecido como Mestre Fafá, passaram a ser alvo de especulações nas redes sociais após uma publicação feita pelo sambista nesta segunda-feira (31). O registro mostra os dois juntos durante uma roda de samba realizada na noite anterior, na Lapa, no Rio de Janeiro.

A imagem foi acompanhada por um emoji de coração, o que chamou a atenção dos seguidores.

VEJA MAIS

A repercussão cresceu após um comentário feito por um internauta próximo ao músico. Na mensagem, ele desejava “felicidades” ao sambista, acompanhado de um emoji de coração. Apesar de ter sido apagado pouco depois, o comentário foi compartilhado por outros usuários e ajudou a intensificar os rumores.

A situação gerou diversas reações entre fãs, que passaram a levantar a possibilidade de um envolvimento entre os dois.

Paolla Oliveira teve passagem de destaque pela Acadêmicos do Grande Rio, onde ocupou o posto de rainha de bateria em diferentes momentos, incluindo o período mais recente entre 2020 e 2025. Em 2026, a influenciadora Virginia Fonseca assumiu o cargo na escola de samba.

A atriz encerrou, em dezembro de 2025, o relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, com quem esteve por cerca de cinco anos.

Até o momento, não houve posicionamento oficial de Paolla Oliveira ou de Mestre Fafá sobre as especulações.