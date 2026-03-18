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Paolla Oliveira rebate rumores de traição por Diogo Nogueira: 'As pessoas falam muito'

O ex-casal anunciou o fim do relacionamento no dia 22 de dezembro de 2025

Victoria Rodrigues
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Os dois mantiveram um relacionamento por quase cinco anos. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A atriz Paolla Oliveira rebateu algumas críticas relacionadas a supostas traições de Diogo Nogueira, em uma entrevista concedida ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, durante a festa de 35 anos da Conspiração Filmes, realizada na noite de terça-feira (17), no Rio de Janeiro. A ex-rainha de bateria da Grande Rio revelou que é uma situação bastante delicada, porque esses boatos fizeram o artista perder algumas oportunidades de trabalho.

"As pessoas falam muito. É difícil lidar com isso às vezes, né? Hoje em dia a gente tem que batalhar para dizer o que é real e não o que é mentira. É complicado. Se ele sentiu vontade de falar, de se abrir, é porque realmente incomodou. O bom é que a realidade, por mais difícil que esteja nos dias de hoje, ela existe. A realidade que precisa ser valorizada", revelou Paolla Oliveira.

Na época do carnaval, a atriz já havia se posicionado sobre as especulações do fim do relacionamento. "Eu vi que saiu que eu voltei com o Diogo. Amor, a gente separou o casal. Mas eu sou louca pelo Diogo, pela família dele, e ele pela minha. O relacionamento, quando é bom, deixa laços. E a gente tem isso. Não para uma volta, como as pessoas falam, mas para isso continuar e se manter firme por bastante tempo", pontuou Paolla.

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Diogo Nogueira diz ter sido prejudicado por boatos

Por conta dos boatos de traição na internet, o cantor disse que foi prejudicado em seu trabalho. "Eu fui muito prejudicado profissionalmente. Eu perdi dez trabalhos de publicidade por conta da história que inventaram que eu traí a Paolla. Entendo que as marcas, por conta de uma situação que não é verdade, queiram se preservar, mas me prejudicou muito por conta de uma mentira", revelou ao podcast "Na Palma da Mari".

Após perceber que as insinuações não paravam e que ele havia perdido diversas publicidades, Diogo Nogueira decidiu processar todas as pessoas e meios que disseram inverdades sobre ele na web. "Eu entrei com processo contra todas as pessoas e contra as duas entidades que falaram que eu tinham certeza que eu a tinha traído. Foi aí que eu me senti ferido e me posicionei! Inclusive, ela se posicionou também!", complementou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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