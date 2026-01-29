Capa Jornal Amazônia
'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

Incomodado com especulações, Diogo afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila

Estadão Conteúdo
fonte

Durante o pronunciamento, Diogo também destacou que tanto ele quanto Paolla vivem fases importantes na carreira (Reprodução Instagram)

Após a repercussão de rumores envolvendo o fim de seu relacionamento com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira decidiu se manifestar publicamente nessa quarta-feira, 28. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o cantor falou de forma direta sobre o assunto e fez questão de afastar qualquer conflito, desavença ou comportamento inadequado atribuído a ele nas últimas semanas.

Incomodado com as especulações, Diogo afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila e destacou o carinho que permanece entre os dois. Segundo o sambista, a relação foi marcada por respeito e parceria do início ao fim. "A gente terminou numa boa. Foi lindo. Vivi um momento incrível com essa mulher incrível que é a Paolla", declarou.

Críticas às especulações

No vídeo, o artista também criticou a velocidade com que informações falsas ganham força nas redes sociais e em sites de fofoca. Diogo questionou o hábito de parte do público de acreditar em versões não confirmadas e lamentou ser colocado em um lugar que, segundo ele, não corresponde à sua personalidade ou trajetória.

"Eu fico impressionado com o que inventam. Me colocam em um lugar que não é meu", afirmou, reforçando que mantém diálogo com a atriz mesmo após o fim da relação. De acordo com ele, os dois continuam trocando mensagens e se respeitando, o que, para o cantor, demonstra a maturidade da decisão.

Momento profissional

Durante o pronunciamento, Diogo também destacou que tanto ele quanto Paolla vivem fases importantes na carreira. Ambos completam 20 anos de trajetória artística, marco que, segundo o cantor, foi celebrado entre eles com mensagens de carinho e reconhecimento profissional.

Ao final, o sambista fez um alerta sobre a disseminação de boatos e afirmou que acusações falsas ultrapassam o limite do aceitável. Sem citar nomes, Diogo deixou claro que não pretende normalizar ataques à sua imagem.

'Carnaval Solteira'

A manifestação do cantor aconteceu após Paolla Oliveira marcar presença no ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, na última terça-feira, 27, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, a atriz comentou sobre viver o Carnaval 2026 solteira e minimizou qualquer carga emocional em torno do momento.

"Nem melhor, nem pior. É só diferente. As pessoas é que criam emoções", afirmou a atriz ao ser questionada sobre o assunto.

Relembre o fim do relacionamento

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram o término do relacionamento em dezembro de 2025, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. Na nota, o ex-casal ressaltou que a decisão foi tomada de forma madura, em comum acordo e sem um motivo específico.

"Seguimos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro", escreveram na ocasião, ao pedirem compreensão e respeito à privacidade. Os dois estavam juntos havia quase cinco anos. A história do casal, inclusive, teve início graças a uma "forcinha" de Mumuzinho, amigo de ambos, que percebeu a sintonia entre eles e resolveu bancar o cupido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Paolla Oliveira

Diogo Nogueira

separação
