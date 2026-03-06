Capa Jornal Amazônia
Diogo Nogueira descarta volta com Paolla Oliveira: 'Desejo do público, não nosso'

Especulação do público se deu porque o sambista escreveu uma música para a ex

Estadão Conteúdo
fonte

Paolla Oliveira dança no show de Diogo Nogueira (Anderson Borde / AgNews)

Diogo Nogueira escreveu uma música para sua ex-parceira, Paolla Oliveira. No entanto, o cantor e a atriz não têm planos de reatar o romance.

A música em questão é Flor de Caña, parte do álbum mais recente de Nogueira, Infinito Samba. "A gente se respeita. Isso não quer dizer que uma homenagem que estou fazendo para uma pessoa que foi importante na minha trajetória, que eu esteja pedindo para voltar. Isso é um desejo do público, não é nosso", disse o artista em entrevista ao g1.

A ideia da música era que servisse como um presente à atriz. Nogueira ainda explicou que composição surgiu durante uma viagem, e Oliveira ficou impressionada com a surpresa.

"No dia do aniversário dela, eu disse que tinha um presente. 'Eu não comprei', eu disse. Ela ficou com olho arregalado. Foi incrível".

Questionado sobre como seria tocar a música em shows, Nogueira disse que a relação se transformou. "Eu falo com ela semanalmente. O casal não existe, mas o amor continua. Ainda me preocupo com ela. O amor se transformou em amizade", afirmou.

Palavras-chave

MÚSICA/DIOGO NOGUEIRA/HOMENAGEM/PAOLLA OLIVEIRA
Cultura
