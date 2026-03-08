Paolla Oliveira faz reflexão sobre violência contra mulheres

A atriz Paolla Oliveira publicou neste domingo (8/3) um forte desabafo nas redes sociais, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Em seu pronunciamento, a artista criticou veementemente a forma como a sociedade e as autoridades lidam com os crescentes casos de violência contra a mulher.

Em um vídeo compartilhado amplamente, Paolla Oliveira mencionou casos recentes de brutalidade que chocaram o noticiário. Entre eles, destacou a situação de uma mulher arrastada sob um carro e de outra que sofreu 15 facadas no rosto por “ousar dizer não”. A atriz também relembrou os familiares que buscam justiça em casos de feminicídio.

Indignação e impunidade

Paolla expressou a revolta sentida diante de tais fatos. “A gente vê, fica indignada, sente raiva, revolta. Aí no dia seguinte a gente continua. A gente denuncia, pede proteção, o Estado vem, anota, mas a mulher continua com medo dentro de casa”, declarou.

A artista argumentou que os agressores não surgem de forma isolada ou inesperada. Segundo Paolla, esses comportamentos são o resultado direto de uma série de atitudes e tolerâncias cultivadas ao longo do tempo.

Cultura de tolerância

Ela detalhou sua perspectiva sobre a formação de agressores. “Esse homem não apareceu do nada. Ele foi ensinado por cada um que contou uma piada estúpida, aquele que passou a mão, que forçou e achou que estava tudo bem”, afirmou a atriz.

Ao final de sua manifestação, a atriz lamentou a persistência da violência contra mulheres no cotidiano. “Nenhuma de nós escolheu isso. A gente simplesmente aprendeu a sobreviver no meio disso.”

“E enquanto a gente sobrevive, quatro de nós por dia não conseguem”, concluiu Paolla, ressaltando a gravidade da situação diária enfrentada por muitas.

A publicação de Paolla Oliveira foi complementada por uma legenda que reforça a ligação do tema com a data. “Se fôssemos respeitadas, 8 de março não existiria”, escreveu a atriz, em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8/3).