Danilo Bracchi apresenta espetáculo de dança inspirado em mensagens de áudio da família

O espetáculo de dança “Não Tem Segredo”, criado pelo bailarino e coreógrafo Danilo Bracchi, terá apresentação em Belém no dia 4 de julho de 2026, às 19h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. A produção retornou ao circuito teatral após um período de 14 anos fora de cartaz.

A coreografia baseia-se na história familiar do próprio artista, caracterizada pela migração e pela habitação em diferentes territórios, decorrente do casamento entre um cidadão da Itália e uma mulher da Região Nordeste do Brasil. A montagem utiliza registros de áudios e interações reais do aplicativo de mensagens WhatsApp, como receitas culinárias, instruções para pagamentos de contas e jogos lotéricos, para estruturar uma narrativa que aborda as relações familiares de proximidade à distância, associando elementos da culinária, do uso de dispositivos tecnológicos e da memória familiar.

Em um dos segmentos da apresentação, Danilo Bracchi realiza a dublagem de um cantor da Itália, atividade que praticava no período de sua adolescência, utilizando o mesmo par de óculos daquela época.

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“Meu pai me pede para pagar boletos, manda receita de macarrão, pede para fazer jogo da Mega-Sena. Pensei em montar um espetáculo para essas pessoas que admiro muito e que aproxima todo mundo que assistir, porque todo mundo tem um pai, uma mãe, alguém próximo que manda vários áudios, muitas vezes gigantescos”, conta Danilo.

Durante a apresentação, o bailarino executa os movimentos de preparação de uma massa culinária a partir das instruções em áudio transmitidas por seu pai por meio do aplicativo de mensagens. O espaço cênico é configurado como uma cozinha onde a coreografia reproduz a dinâmica das relações familiares. Na estrutura familiar apresentada, a divisão das tarefas estabelece que o pai exerce a função de preparar a massa, enquanto a mãe é responsável pela elaboração do molho.

O próprio nome do espetáculo nasceu de uma dessas conversas. “Não tem segredo”, respondeu a mãe depois de enviar um longo áudio ensinando a receita, apesar de nunca gostar de revelar seus segredos culinários.

Para a diretora Adriana Cruz, a frase sintetiza a proposta da obra: “Não tem segredo, mas existe o segredo da receita da família que será compartilhado com a plateia. Ao mesmo tempo, confundimos propositalmente a massa do macarrão com a massa do filho sendo moldado, que nasce, cresce, constrói sua própria história, mas nunca deixa de ser filho”.

Aos 55 anos, Danilo Bracchi transforma sua própria trajetória em matéria coreográfica. Para ele, voltar ao palco também é celebrar a maturidade artística e corporal.

“Por mais que a gente tenha toda a experiência do mundo, nunca está completamente seguro. A perna treme, dá frio na barriga. Mas a maturidade corporal me dá mais certeza do que estou dizendo com o corpo e, especialmente neste espetáculo, que também coreografo, me faz ter mais clareza de quem eu sou”.

O figurino, desenvolvido por Telma Lima, baseia-se nas texturas e tonalidades da massa de macarrão. O espetáculo tem a direção de Adriana Cruz, assistência de direção e coreografia de Andreza Soeiro, cenografia de Nando Lima e produção executiva de Adhara Melo.

Agende-se

Data: sábado, 4

Hora: 19h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique - Av. Presidente Vargas, 645 - Praça da República

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) no Sympla