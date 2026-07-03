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Sammliz encerra hiato de seis anos com single inspirado em intervenção urbana de Belém

Single "Daqui, em 1976, Acenei Para Você" antecipa o novo EP da cantora e ganha clipe filmado no Bosque Rodrigues Alves.

O Libral
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Cantora Sammliz apresenta novo trabalho autoral com referências nostálgicas e identidade amazônica (Tereza Maciel)

A cantora e compositora paraense Sammliz lançou, pelo selo Suave.City, o single “Daqui, em 1976, Acenei Para Você”, faixa-título de seu próximo EP, que quebra um hiato de seis anos sem lançamentos autorais. O projeto inaugura uma fase criativa fundamentada em processos de introspecção, vivências espirituais, itinerâncias e na reconfiguração de seus métodos de composição.

O título da obra originou-se de uma frase da intervenção urbana Psicografia (2010), realizada pela artista visual paraense Valéria Coelho nas paredes do Solar da Beira, prédio histórico situado no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Embora a inscrição já tenha sido apagada, o registro urbano gerava na cantora reações distintas. “Eu não sabia se sentia saudade, agonia ou alívio. Era como uma memória que parecia ao mesmo tempo vivida e imaginada”, relembra.

Melodias e trechos da letra de “Daqui, em 1976, Acenei Para Você”, assim como as canções que fazem parte do EP e outras ainda inéditas, foram registrados em temporadas longas no interior do Pará, pegando estradas, rios e vendo casas isoladas passando na paisagem pela janela, em um período imersivo longe da capital.

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Produzida por João Lemos, da banda Molho Negro e colaborador de longa data de Sammliz, a faixa transforma essa experiência de deslocamento em atmosfera sonora: guitarras, sintetizadores e camadas de ruído constroem uma sonoridade nostálgica e contemplativa.

“Eu tinha como pano de fundo ao escrever as músicas que compõe esse ep os sons distantes ecoando através do vento, pelo mato, vindos de festas, bares e aparelhagens de cidades e comunidades do interior, aquelas músicas nostálgicas, os mid back dos anos 80 e 90. Uma sensação que me remete às lembranças da infância e adolescência”, diz.

Sammliz iniciou sua trajetória na cena musical de Belém na adolescência. Aos 16 anos, integrou a banda Morganas, fundada em 1992 e considerada pioneira entre os grupos femininos de rock no Pará. Em 2003, a artista fundou a banda Madame Saatan, projeto que obteve projeção nacional ao fundir elementos do metal e do hardcore com referências sonoras amazônicas, circulando por festivais e integrando o circuito independente brasileiro.

Após o encerramento da banda, lançou em 2016 o álbum solo Mamba, trabalho que reuniu rock, música eletrônica e sonoridades latino-americanas. Nos anos seguintes, apresentou os singles “Deusa da Lua (Mulher Perigosa)”, com participação de Dona Onete, “Leviatã Lux” e “Irmã”.

O videoclipe de “Daqui, em 1976, Acenei Para Você”, que tem direção assinada por Thiago Pelaes, apresenta a narrativa em torno de duas figuras do imaginário regional: uma entidade e uma bruxa amazônica. A produção visual busca articular arquétipos de força feminina em associação com o mistério, o conhecimento ancestral e a relação com o meio ambiente e a natureza.

As gravações aconteceram no Bosque Rodrigues Alves, área de preservação ambiental localizada em Belém que abriga uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora amazônicas. Durante as filmagens, a chuva recorrente na cidade acabou incorporada espontaneamente a algumas cenas e passou a integrar a atmosfera do clipe.

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