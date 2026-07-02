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BTS quebra recorde dos Rolling Stones e registra maior faturamento mensal entre grupos musicais

Estadão Conteúdo

O BTS quebrou um recorde histórico ao registrar o maior faturamento mensal já alcançado por um grupo musical. Com a turnê BTS World Tour: ARIRANG, o septeto superou uma marca que pertencia aos Rolling Stones desde 2019.

Segundo dados divulgados pela Billboard Boxscore, entre os dias 2 e 28 de maio, o grupo arrecadou US$ 127,8 milhões (cerca de R$ 700 milhões, na cotação atual) e vendeu 641 mil ingressos em apenas 12 shows realizados na América do Norte. O desempenho supera em cerca de 35% o antigo recorde dos Rolling Stones, que haviam faturado US$ 95 milhões em agosto de 2019.

O principal destaque do mês foi a sequência de quatro apresentações esgotadas no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Juntos, os shows renderam US$ 49,5 milhões e lideraram o ranking mensal de bilheteria.

Desde o início da turnê, em abril, a ARIRANG já acumula US$ 204 milhões em receita e mais de 1,1 milhão de ingressos vendidos em todo o mundo. Com mais de 50 apresentações previstas até o fim do ano, a série de shows caminha para se tornar a maior da carreira do BTS, superando a Love Yourself World Tour (2018-2019).

O desempenho nos palcos acompanha o sucesso do quinto álbum de estúdio do grupo, lançado em março de 2026. Com 14 faixas, o projeto estreou impulsionado pelo single SWIM, que garantiu ao BTS a maior estreia musical do ano no Spotify Global, à frente de lançamentos como Make Them Cry, do rapper Drake.

O faturamento obtido com a nova turnê também fez o grupo ultrapassar a marca de US$ 500 milhões arrecadados com shows ao longo da carreira.

Copa do Mundo e Brasil

Além da turnê mundial, o BTS está confirmado como uma das atrações do primeiro show do intervalo da história de uma final de Copa do Mundo, ao lado de Shakira e Madonna.

No Brasil, o grupo fará três apresentações no Estádio do Morumbis, em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

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