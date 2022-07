Cantora e compositora Sammliz indica bandas de rock que valem a pena conhecer

Na próxima quarta-feira, 13, é comemorado o Dia Internacional do Rock e no cenário paraense a cantora e compositora Sammliz é um dos nomes conhecidos do gênero. A paraense veio ao O Liberal fazer três indicações de bandas de rock que valem a pena conhecer e curtir nos próximos dias.

Filha e neta de músicos e escritores, a artista nasceu no meio artístico e foi lá que descobriu a própria vocação para a música. Com uma longa trajetória na música, tendo começado aos 6 anos, Sammliz nunca mais parou.

Como alguém que sempre esteve imersa no meio artístico, a compositora já fez parte de duas bandas e segue agora em carreira solo. Assim como outros do meio, a pandemia mudou os planos de produções e lançamentos que estavam previstos para 2022 na carreira dela, mas Sammliz afirma que um single novo já está pronto e agora ela segue com o planejamento de outras músicas que irão compor esse novo trabalho.

Entre as suas indicações de artistas do rock, ela indica a Klitores Kaos, que é uma banda paraense de Hardcore/punk/crust feminista antifacista. O grupo, formado apenas por mulheres, incluindo Luce, Nia e Line, apresenta “um som furioso, com letras politizadas”, segundo a cantora. “Quando as vi tocando me identifiquei de imediato pois lembrei da minha própria trajetória, já que eu mesma vim de uma banda feminina de HC/ Punk quando tinha apenas 15 anos. Infelizmente, ainda em 2022, não é tão comum ver bandas somente com mulheres na formação, principalmente no Pará, e essas mulheres representam e inspiram muito outras que estão querendo entrar para o ainda misógino e machista mundo musical”, conta ela.

Já no rock alternativo, a segunda indicação é a banda Joana Marte, formada por Rubens Guilhon, Leo Chave e Bruno Azevedo que, inclusive, lançaram recentemente o novo álbum “Afeto e Desapego”. “O som deles, que já flertou mais com progressivo e psicodelia, agora se enamora mais com sonoridade brasileira, pop contemporâneo, e traz uma certa delicadeza e frescor em seus arranjos. Delicinha de ouvir”, afirma Sammliz.

A terceira indicação é a banda de death metal, que conta com as ex-integrantes da banda de thrash metal Nervosa, como Fernanda Lira e Luana Dametto. O álbum de estreia do grupo foi lançado em 2021, intitulado como “Echoes Of The Soul”. “Acompanho o trabalho da Lira, que é puro carisma, desde o Nervosa e agora, com esse novo trabalho, ela e as parceiras chegam a um novo e belo patamar. São ótimas instrumentistas e fazem um show impressionante”, revela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)