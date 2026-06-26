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Eddie Vedder e Roger Daltrey farão shows no Best of Blues and Rock em SP

Estadão Conteúdo

Eddie Vedder, líder do Pearl Jam, e Roger Daltrey, um dos fundadores da banda The Who, são as principais atrações do Best of Blues and Rock, festival que ocorre entre 20 e 22 de novembro no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Vedder é headliner de dois dos três dias de festival.

Além deles, nomes como Glen Hansard, vocalista do The Frames, Chris Isaak, Samuel Rosa e Vitor Kley também estão no line-up. Confira a lista completa das atrações mais abaixo.

Como comprar ingressos para o Best of Rock and Blues?

O festival já iniciou a pré-venda para fãs cadastrados em fã-clubes do Pearl Jam e do The Who nesta sexta-feira, 26. A venda geral começa na próxima segunda, 29, às 11h, pelo site da Ticketmaster.

Os valores dos ingressos vão de R$ 406 (meia-entrada para fã-clubes, gramado) a R$ 1.232 (inteira no 2º lote, gramado).

Line-up do Best of Blues and Rock

20 de novembro (sexta-feira)

Eddie Vedder Glen Hansard Linka Moja Samuel Rosa

21 de novembro (sábado)

Roger Daltrey Chris Isaak Kingfish Artur Menezes

22 de novembro (domingo)

Eddie Vedder Glen Hansard Linka Moja Vitor Kley

Serviço - Best of Blues and Rock

Quando: 20 a 22/11. Onde: Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana. Quanto: R$ 406/R$ 1.232.

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Best of Blues and Rock

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Cultura
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