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Nazaré Pereira e Jabutigão inspiram a 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Evento gratuito será realizado de 29 de agosto a 6 de setembro, no Hangar

Amanda Martins
fonte

Secult apresentou a programação da 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes durante coletiva, nesta sexta-feira (26), realizada em Belém (Divulgação/ Secult)

Com shows, lançamentos de livros, debates, sessões de autógrafos e nove dias temáticos, a 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes voltará a reunir leitores e escritores em Belém. A programação foi apresentada na sexta-feira (26), e o evento será realizado de 29 de agosto a 6 de setembro, no Hangar. A visitação é gratuita, das 9h às 22h, com entrada permitida até 21h.

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Neste ano, a feira homenageia a cantora, compositora e atriz Nazaré Pereira. Vivendo na França há muitos anos, ela não pôde participar da coletiva de imprensa realizada pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult),  mas foi representada pela produtora cultural Aurélia Moura, que destacou a importância da homenagem à artista. 

image Luiz Peixoto Ramos, o Jabutigão, e a produtora cultural Aurélia Moura, que representou Nazaré Pereira, participaram do lançamento da 29ª edição (Divulgação/ Secult)

“A Nazaré merece muito esse reconhecimento, porque levou o nome da Amazônia, do Norte e do Pará para o mundo todo. Ela está emocionada e muito feliz”, disse a amiga de longa data da artista. 

O escritor, poeta, compositor, cantor e ativista ambiental Luiz Peixoto Ramos, o Jabutigão, também será homenageado. Fantasiado de jabuti, ele se tornou um dos principais símbolos da literatura infantil amazônica ao unir incentivo à leitura e conscientização ambiental de forma lúdica. 

image Aos 85 anos, Luiz Peixoto Ramos celebra a homenagem recebida em vida (Divulgação/ Secult)

Aos 85 anos,  comemorou o reconhecimento recebido ainda em vida no ano em que seu alter-ego literário completa quase duas décadas de existência. “O que mais me emociona é ver os frutos de um trabalho voltado às crianças e aos professores, perceber que os livros chegaram às salas de aula e receber o carinho de tantas gerações de leitores”, afirmou Luiz Peixoto. 

Música e literatura na programação

A abertura da feira, no dia 29 de agosto, contará com show de Nazaré Pereira. Nos dias seguintes, sempre às 20h, a Arena Multivozes receberá apresentações da Amazônia Jazz Band, Eloi Iglesias, Trimanos, formado pelos irmãos paraenses Yvison, Gleydson e Lohan, entre outros artistas. A programação completa será divulgada nas redes sociais da feira.

A Arena Amazônia está de volta!

Durante o lançamento, o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, afirmou que a escolha dos homenageados reforça a proposta da feira de valorizar a cultura popular, a literatura e as pautas ambientais.

"A Nazaré entra como essa expoente da nossa cultura, representando tão bem o Pará e a Amazônia. Já o Luiz Peixoto, além de autor da literatura infantil, é um ativista ambiental que leva essas pautas para dentro de seus livros. A importância dessas duas figuras traz também essa mensagem de valorização da cultura popular, do ativismo ambiental e da democratização do livro”, disse. 

Entre as novidades da edição está o retorno da Arena Amazônia, espaço dedicado às atrações culturais que ficou de fora da programação no ano passado. "O espaço está de volta e com os nove dias preenchidos por atrações culturais. É uma feira recheada com a identidade do povo do Pará e da Amazônia”, acrescentou. 

Um jardim literário para receber os leitores

A identidade visual foi criada pelo ilustrador Luiz Pinero, que desenvolveu o conceito de um "jardim literário" inspirado na flora amazônica. Ele contou que representar os homenageados foi um processo natural por serem personagens já marcantes da cultura paraense.

"Eu quis trazer artes super floridas e tropicais, do jeito que a nossa terra é. Ilustrar o Jabutigão e a Nazaré foi muito fácil porque eles já são super icônicos. Eu cresci indo à Feira do Livro e hoje fazer parte dela é motivo de muita gratidão”, afirmou. 

Cada dia, uma voz diferente

A programação será organizada por temas diários. Após as Vozes dos Homenageados, serão realizadas as Vozes da Literatura e Ancestralidade, Diversidade e Inclusão, Patrimônio e Memória, Fauna e Imaginário, Escritores Paraenses, Infância, Páginas às Telas e, no encerramento, Terra e Paz.

Pelo selo da Secult serão lançados dois livros em homenagem aos patronos da edição: "Jabutigão das Letras e os Encantos da Floresta", com três contos infantis de Luiz Peixoto Ramos ilustrados por Beatriz Miranda, e "Nazaré Pereira, a voz da floresta que conquistou o mundo", organizado por Antonio Carlos Pimentel Jr.

O que o público vai encontrar

A feira reunirá 137 empresas, sendo 65 paraenses, além de nove sebos, distribuídos em 199 estandes. Os visitantes também poderão acompanhar lançamentos de autores no Ponto do Autor, visitar o Beco do Artista, com 18 ilustradores, quadrinistas e artistas visuais, conhecer a Feira Criativa, com 36 empreendedores da economia criativa, e participar da programação da Arena Multivozes, que contará com apresentações musicais, bate-papos, rodas de conversa, contação de histórias e atividades infantis durante todos os dias de evento. 

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